Turistă din Italia, găsită moartă într-un hotel din Cluj-Napoca. Poliția a deschis un dosar penal și așteaptă rezultatele autopsiei

O femeie în vârstă de 45 de ani, cetățean italian aflat în vizită la Cluj-Napoca, a fost găsită fără viață într-o cameră de hotel din centrul orașului. Descoperirea a fost făcută după ce reprezentanții unității de cazare au alertat autoritățile. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită de medicii legiști.

Alarma a fost dată de managerul hotelului

Cazul a intrat în atenția autorităților după ce managerul unui hotel situat pe strada Regele Ferdinand din Cluj-Napoca a sesizat poliția cu privire la faptul că una dintre persoanele cazate a fost găsită decedată în cameră.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale Poliției Municipiului Cluj-Napoca, care au confirmat decesul femeii.

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a transmis că victima este o femeie în vârstă de 45 de ani, cetățean străin, aflată în oraș în calitate de turist.

„În data de 15 iunie a.c., în jurul orei 12:55, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată de către managerul unei unități hoteliere din municipiu cu privire la faptul că o persoană cazată ar fi fost găsită decedată într-o cameră a unității. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind identificată o femeie de 45 de ani, cetățean străin”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Primele verificări nu indică urme de agresiune

Anchetatorii au efectuat cercetări la fața locului și au analizat circumstanțele în care s-a produs decesul.

Până în acest moment, polițiștii nu au identificat urme vizibile de violență pe corpul femeii, însă excluderea unei cauze violente a morții poate fi făcută doar după finalizarea investigațiilor medico-legale.

Potrivit IPJ Cluj, verificările preliminare nu au evidențiat leziuni externe care să indice o agresiune.

„Din verificările preliminare efectuate, nu au fost identificate urme vizibile de violență pe corpul acesteia, însă cercetările sunt continuate de către polițiști, sub coordonarea unității de parchet competente”, au precizat reprezentanții instituției.

Dosar penal pentru ucidere din culpă

Chiar dacă nu există, deocamdată, indicii privind implicarea unei alte persoane, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Autoritățile subliniază că această procedură este una standard în situațiile în care o persoană este găsită decedată în împrejurări care necesită clarificări suplimentare.

Ancheta se desfășoară sub coordonarea procurorilor și are scopul de a stabili cu exactitate toate circumstanțele care au dus la moartea femeii.

Autopsia va stabili cauza exactă a decesului

Trupul neînsuflețit al turistei a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Cluj-Napoca, unde urmează să fie efectuată autopsia.

Rezultatele expertizei medico-legale vor indica dacă decesul a survenit din cauze naturale sau dacă există alte elemente relevante pentru anchetă.

Până la finalizarea investigațiilor, autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre identitatea femeii sau despre eventualele probleme medicale pe care aceasta le-ar fi avut înainte de deces.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care turista italiană și-a pierdut viața în hotelul din centrul municipiului Cluj-Napoca.

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