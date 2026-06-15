O femeie de 50 de ani din Drobeta Turnu Severin, înjunghiată mortal de fiul ei. Motivul ireal pentru care tânărul de 25 de ani și-a ucis mama

O crimă șocantă a avut loc în Drobeta Turnu Severin, unde o femeie de 50 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă chiar de fiul ei de 25 de ani.

Tânărul ar fi atacat-o cu un cuțit după ce aceasta a refuzat să îi dea bani. Martorii au asistat neputincioși la scenele cumplite, iar agresorul a fost prins la scurt timp de polițiști, după ce a încercat să fugă.

Crimă la întoarcerea în țară

Atacul s-a produs în curtea locuinței victimei. Grav rănită, femeia a încercat să scape și a reușit să ajungă până în stradă, unde s-a prăbușit sub privirile vecinilor.

„Auzirăm țipând. Țipa. A venit salvarea. Am mers acolo, am văzut-o că era căzută lângă casă, plină de sânge”, a povestit un localnic.

Anchetatorii au stabilit că femeia a fost lovită de patru ori cu cuțitul, în zona gâtului și a toracelui.

„I-au fost aplicate patru lovituri de cuțit, în zona gâtului și în zona cutiei toracice. În urma loviturilor primite, victima a decedat”, a declarat Gheorghe Ciocan, reprezentant al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

Femeia se întorsese recent în țară și trăia de ani întregi cu teama că fiul ei mijlociu, cunoscut pentru consum de alcool și substanțe interzise, ar putea deveni violent. Certurile dintre ei erau frecvente, iar în cartier tânărul avea o reputație problematică.

„Cred că pe bani, bani îi ceru. Să consume. Era de treabă, muncitoare și ea. Păcat.” „Era un drogangiu și un bețivan”, au spus oamenii din zonă.

Mamă a trei copii, înjunghiată mortal de fiul ei

Testele făcute după reținerea agresorului au arătat că acesta nu consumase droguri, însă avea o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Inculpatul a fost testat preliminar, cu drugtestul și alcooltestul. A ieșit negativ la droguri și pozitiv la alcool, având o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Au fost și ridicate anumite substanțe de la locuința inculpatului”, a precizat procurorul Gheorghe Ciocan.

Victima ceruse în repetate rânduri ajutorul autorităților, iar în trecut fusese emis și un ordin de protecție împotriva tânărului, după ce acesta își agresase unul dintre frați. În prezent, bărbatul este cercetat pentru omor.

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