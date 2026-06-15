Acasă » Știri » O femeie de 50 de ani din Drobeta Turnu Severin, înjunghiată mortal de fiul ei. Motivul ireal pentru care tânărul de 25 de ani și-a ucis mama

O femeie de 50 de ani din Drobeta Turnu Severin, înjunghiată mortal de fiul ei. Motivul ireal pentru care tânărul de 25 de ani și-a ucis mama

De: David Ioan 15/06/2026 | 17:19
O femeie de 50 de ani din Drobeta Turnu Severin, înjunghiată mortal de fiul ei. Motivul ireal pentru care tânărul de 25 de ani și-a ucis mama
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O crimă șocantă a avut loc în Drobeta Turnu Severin, unde o femeie de 50 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă chiar de fiul ei de 25 de ani.

Tânărul ar fi atacat-o cu un cuțit după ce aceasta a refuzat să îi dea bani. Martorii au asistat neputincioși la scenele cumplite, iar agresorul a fost prins la scurt timp de polițiști, după ce a încercat să fugă.

Crimă la întoarcerea în țară

Atacul s-a produs în curtea locuinței victimei. Grav rănită, femeia a încercat să scape și a reușit să ajungă până în stradă, unde s-a prăbușit sub privirile vecinilor.

„Auzirăm țipând. Țipa. A venit salvarea. Am mers acolo, am văzut-o că era căzută lângă casă, plină de sânge”, a povestit un localnic.

Anchetatorii au stabilit că femeia a fost lovită de patru ori cu cuțitul, în zona gâtului și a toracelui.

„I-au fost aplicate patru lovituri de cuțit, în zona gâtului și în zona cutiei toracice. În urma loviturilor primite, victima a decedat”, a declarat Gheorghe Ciocan, reprezentant al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

Femeia se întorsese recent în țară și trăia de ani întregi cu teama că fiul ei mijlociu, cunoscut pentru consum de alcool și substanțe interzise, ar putea deveni violent. Certurile dintre ei erau frecvente, iar în cartier tânărul avea o reputație problematică.

„Cred că pe bani, bani îi ceru. Să consume. Era de treabă, muncitoare și ea. Păcat.”

„Era un drogangiu și un bețivan”, au spus oamenii din zonă.

Mamă a trei copii, înjunghiată mortal de fiul ei

Testele făcute după reținerea agresorului au arătat că acesta nu consumase droguri, însă avea o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Inculpatul a fost testat preliminar, cu drugtestul și alcooltestul. A ieșit negativ la droguri și pozitiv la alcool, având o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Au fost și ridicate anumite substanțe de la locuința inculpatului”, a precizat procurorul Gheorghe Ciocan.

Victima ceruse în repetate rânduri ajutorul autorităților, iar în trecut fusese emis și un ordin de protecție împotriva tânărului, după ce acesta își agresase unul dintre frați. În prezent, bărbatul este cercetat pentru omor.

CITEŞTE ŞI: Accident urmat de un incendiu în Sectorul 3 din București! Un Logan a luat foc pe mijlocul șoselei

El este Alexandru, tânărul motociclist ce a murit în accidentul din Beiuș. Două autoturisme și o motocicletă, implicate în impact

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum s-a filmat Andreea Popescu după ce și-a petrecut noaptea cu Dan Alexa: ”N-am timp pentru ură!”
Știri
Cum s-a filmat Andreea Popescu după ce și-a petrecut noaptea cu Dan Alexa: ”N-am timp pentru ură!”
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe! Geniile reușesc în 45 de secunde
Știri
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe! Geniile reușesc în 45 de secunde
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, condamnat la 4 ani de închisoare
Mediafax
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, condamnat la 4 ani de închisoare
Ludovic Orban se oferă să se alăture aripii Bolojan din PNL: „Particip la orice construcție politică bazată pe filozofia liberală”
Gandul.ro
Ludovic Orban se oferă să se alăture aripii Bolojan din PNL: „Particip la...
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Produsul din aproape orice casă pe care oncologii recomandă să-l eviți: e asociat cu riscul de cancer
Adevarul
Produsul din aproape orice casă pe care oncologii recomandă să-l eviți: e asociat...
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Digi24
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Dacă mănânci nuci înainte de culcare, experții spun că vei vedea aceste rezultate
Mediafax
Dacă mănânci nuci înainte de culcare, experții spun că vei vedea aceste rezultate
Parteneri
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical după divorțul cu scandal. Antrenorul a fost înșelat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical...
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Lacul roz cu ape vindecătoare de lângă România se află într-un sat cu o istorie de 600 de ani
Click.ro
Lacul roz cu ape vindecătoare de lângă România se află într-un sat cu o istorie...
Soția lui Adrian Veștea a aflat că el e premier cu 10 minute înainte de anunț! Ce i-a cerut Nicușor Dan
Digi 24
Soția lui Adrian Veștea a aflat că el e premier cu 10 minute înainte de...
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Promotor.ro
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
go4it.ro
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
Descopera.ro
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Ludovic Orban se oferă să se alăture aripii Bolojan din PNL: „Particip la orice construcție politică bazată pe filozofia liberală”
Gandul.ro
Ludovic Orban se oferă să se alăture aripii Bolojan din PNL: „Particip la orice construcție...
ULTIMA ORĂ
Cum s-a filmat Andreea Popescu după ce și-a petrecut noaptea cu Dan Alexa: ”N-am timp pentru ură!”
Cum s-a filmat Andreea Popescu după ce și-a petrecut noaptea cu Dan Alexa: ”N-am timp pentru ură!”
Gigi Burger dezvăluie ce tensiuni au existat în culise după marea finală Survivor. Ce nu s-a văzut ...
Gigi Burger dezvăluie ce tensiuni au existat în culise după marea finală Survivor. Ce nu s-a văzut la televizor: “El consideră că i s-a făcut o nedreptate”
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe! Geniile reușesc în 45 de secunde
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe! Geniile reușesc în 45 de secunde
Cât costă o săptămână de vacanță în Thassos. O influenceriță din România a dezvăluit prețurile reale
Cât costă o săptămână de vacanță în Thassos. O influenceriță din România a dezvăluit prețurile reale
Gestul făcut de Dan Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu. Unde s-a dus glonț celebrul ...
Gestul făcut de Dan Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu. Unde s-a dus glonț celebrul antrenor
Cele 2 zodii care au parte de un nou început. Luna Nouă în Gemeni le schimbă cursul vieții
Cele 2 zodii care au parte de un nou început. Luna Nouă în Gemeni le schimbă cursul vieții
Vezi toate știrile