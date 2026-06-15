Accident urmat de un incendiu în Sectorul 3 din București! Un Logan a luat foc pe mijlocul șoselei

Intervenție în forță în Sectorul 3 din București! În urma unui accident rutier, o mașină a luat foc pe mijlocul șoselei. În autoturism se aflau o mamă și cele două fetițe ale sale. Pompierii au intervenit de urgență, iar traficul în zonă este blocat.

Un accident s-a produs luni, 15 iunie 2026, pe Bulevardul Camil Ressu, în Sectorul 3 din București, în urma căruia un Logan a luat foc pe mijlocul șoselei. În mașină se aflau o mamă și cele două fetițe ale sale, care s-au autoevacuat înainte să se amplifice focul.

Accident urmat de un incendiu în Sectorul 3 din București

Alarma a fost dată imediat, iar la fața locului s-au deplasat pompierii pentru stingerea incendiului care a cuprins autoturismul. Din primele informații, traficul este blocat la intersecția cu Bd. Grigorescu până la Str. Firidei.

Întreg incidentul a fost surprins de mai mulți trecători, care au postat imagini de la fața locului pe grupul de Facebook „Info Trafic București și Ilfov”. Din imagini se observă că mașina a fost cuprinsă în întregime de flăcări.

De asemenea, martorii mai spun că în Logan se aflau o mamă și cele două fetițe ale sale. Din fericire, acestea s-au autoevacuat înainte să se amplifice focul și sunt în afara oricărui pericol.

În urma celor întâmplate, traficul pe Bd. Camil Ressu a fost blocat. De asemenea, mai multe linii STB au fost blocate. Compania de transport a transmis, la ora 12:56, că mai multe linii de autobuz sunt blocate pe Bd. Camil Ressu, după stația Piața Titan, pe sensul spre Șoseaua Mihai Bravu, respectiv CFR Progresul.

A fost vorba de următoarele autobuze 102, 619 și 627. STB a spus că situația a fost cauzată de un eveniment de circulație și s-au aplicat măsuri de deviere. Ulterior, călătorii au fost informați că liniile funcționează normal.

„Liniile 102, 619 și 627 – blocate pe Bd Camil Ressu, după stația Piața Titan, pe sensul spre Șos. Mihai Bravu, respectiv spre CFR Progresul. Cauza: eveniment de circulație terți. S-au luat măsuri de deviere – la ora 12:56”, a transmis STB.

CITEȘTE ȘI:

El este Alexandru, tânărul motociclist ce a murit în accidentul din Beiuș. Două autoturisme și o motocicletă, implicate în impact

Un bărbat de 60 de ani din Bihor a murit după o operație banală. Rudele fac acuzații: „A mers cu maşina la spital şi a venit în sicriu”