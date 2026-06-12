Cauza morții lui James Handy a fost confirmată. Ce i-a adus sfârșitul actorului din „Top Gun”

Noi detalii au ieșit la iveală în cazul morții actorului James Handy, cunoscut pentru aparițiile sale în filme precum „Top Gun: Maverick”, „Jumanji” și „Arachnophobia”. La câteva zile după tragedie, autoritățile au confirmat cauza oficială a decesului.

Potrivit medicului legist din Los Angeles, James Handy a murit în urma unei plăgi înjunghiate la nivelul toracelui, iar compresia exercitată asupra gâtului a contribuit, de asemenea, la deces. Moartea actorului în vârstă de 81 de ani a fost clasificată drept omucidere, potrivit Page Six.

Actorul a fost găsit inconștient în fața unei locuințe din cartierul Tarzana, California, pe 3 iunie. Echipajele de intervenție l-au transportat de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să-i salveze viața.

James Handy a fost ucis de fiul iubitei sale

Principalul suspect este Michael Gledhill, în vârstă de 44 de ani, fiul partenerei de viață a actorului, Wendy Gledhill. Potrivit autorităților, acesta ar fi sunat chiar el la serviciul de urgență 911 și ar fi recunoscut crima înainte de sosirea poliției. Ulterior, bărbatul a fost arestat și inculpat pentru omor.

Anchetatorii au dezvăluit că apelul la 911 a fost făcut chiar de suspect. Conform informațiilor furnizate de autorități, acesta ar fi declarat în timpul convorbirii: „Sunt fiul omului, tocmai l-am ucis pe omul păcatului”.

Wendy Gledhill a declarat pentru presa americană că fiul său fusese diagnosticat cu schizofrenie în 2025 și că ar fi întrerupt tratamentul medicamentos cu aproximativ o săptămână înainte de incident. Ea a precizat că relația dintre James Handy și Michael era, în general, una cordială, deși existau uneori neînțelegeri între cei doi.

Cine a fost James Handy

Născut la New York, James Handy și-a început cariera la sfârșitul anilor ’70 și a adunat aproape 150 de apariții în film și televiziune. Publicul îl cunoaște pentru rolurile din producții precum „Arachnophobia”, „Unbreakable” și „The Rocketeer”, dar și pentru aparițiile din seriale celebre precum „Alias”, „Law & Order”, „Criminal Minds” și „NCIS: Los Angeles”.

Ultimul său rol important pe marele ecran a fost în blockbusterul „Top Gun: Maverick”, lansat în 2022.

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