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Mii de oameni au protestat în Albania față de construirea unui complex turistic de lux asociat cu Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. Ce îi nemulțumește pe localnici

De: Daniel Matei 05/06/2026 | 11:32
Mii de oameni au protestat în Albania față de construirea unui complex turistic de lux asociat cu Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. Ce îi nemulțumește pe localnici
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Mii de albanezi au protestat în ultimele zile pe străzile capitalei Tirana împotriva unui proiect turistic de lux asociat cu Jared Kushner, ginerele președintelui SUA, Donald Trump.

Manifestațiile, care au devenit unele dintre cele mai ample proteste de mediu din Albania din ultimii ani, vizează construirea unui complex exclusivist pe insula Sazan și în zona protejată Vjosa-Narta, două dintre cele mai sensibile regiuni naturale ale țării, potrivit The Times of Israel.

Protestatarii au mărșăluit prin centrul Tiranei scandând „Anulați proiectul” și „Albania nu este de vânzare”, în timp ce alte bannere afișau mesaje precum „Ivanka, pleacă acasă”, o referire la soția lui Kushner, Ivanka Trump. Nemulțumirea publică este alimentată de temerile privind impactul asupra mediului, dar și de lipsa de transparență în procesul de aprobare a investiției.

Proiectul, evaluat între 1,4 și 1,6 miliarde de euro potrivit diferitelor estimări publice, este susținut de Affinity Partners, fondul de investiții fondat de Jared Kushner. Planul prevede dezvoltarea unei destinații turistice premium cu hoteluri, vile, apartamente și facilități de agrement pe insula Sazan, o fostă bază militară nelocuită, precum și în apropierea lagunei Narta, o zonă naturală protejată.

Sursa foto: Profimedia

De ce sunt nemulțumiți albanezii de proiectul lui Jared Kushner

Proteste urmează să mai fie organizate și în sudul țării, unde au început recent lucrările pregătitoare pentru complexul în valoare de 1,6 miliarde de dolari, într-o zonă considerată de mult timp una dintre cele mai sensibile din punct de vedere ecologic din regiunea mediteraneană.

„De la început până la sfârșit a existat o lipsă totală de transparență. Nu am văzut nicio consultare publică și nicio documentație publică referitoare la autorizații, iar ceea ce spunem acum este că, dacă vor îndepărta buldozerele, vor demonta gardul și vor readuce habitatele la starea inițială, atunci putem începe să discutăm”, a declarat Aleksandr Trajce, director executiv al principalei organizații de conservare a naturii din țară, Protection and Preservation of the Natural Environment in Albania (PPNEA).

Organizațiile de mediu avertizează că dezvoltarea ar putea afecta ecosisteme fragile care găzduiesc specii rare, inclusiv flamingo, foci-călugăr mediteraneene și țestoase marine. Activiștii susțin că lucrările și infrastructura asociată ar putea produce daune ireversibile într-una dintre cele mai importante zone de biodiversitate de pe litoralul albanez.

Premierul albanez Edi Rama a respins însă solicitările de suspendare a proiectului și îl consideră o investiție strategică pentru economia țării. Guvernul argumentează că dezvoltarea va atrage turiști cu venituri ridicate, va crea locuri de muncă și va consolida poziția Albaniei ca destinație exclusivistă la Marea Adriatică.

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