Tragedie la Costinești! Un turist croat a murit înainte de a ajunge la festivalul „Beach, Please!”

Un bărbat în vârstă de 54 de ani, cetățean croat, și-a pierdut viața joi seară în stațiunea Costinești, după ce i s-a făcut rău în autoturismul cu care venise la Festivalul „Beach, Please!”. Tragedia s-a petrecut într-o parcare aflată în afara perimetrului oficial al evenimentului, iar autoritățile au intervenit de urgență imediat după primirea apelului la 112.

Potrivit primelor informații, bărbatul se afla în mașina personală în momentul în care a început să acuze probleme grave de sănătate. Persoanele aflate în apropiere au alertat serviciile de urgență, iar la fața locului au fost trimise echipaje medicale care au început imediat manevrele de resuscitare. În ciuda intervenției rapide și a eforturilor depuse de salvatori timp de mai multe minute, medicii nu au mai reușit să îi salveze viața, fiind nevoiți să constate decesul.

Un turist croat a murit înainte de a ajunge la festivalul „Beach, Please!”

Din primele date obținute de anchetatori, există suspiciunea că bărbatul ar fi suferit un stop cardiac, însă cauza exactă a morții urmează să fie stabilită în urma investigațiilor desfășurate de autorități și a examinării medico-legale, potrivit Mediafax.

Victima ajunsese în România din Croația pentru a participa la Festivalul „Beach, Please!”, unul dintre cele mai mari evenimente muzicale organizate pe litoralul românesc. Acesta era însoțit de fiul său adolescent, cu care intenționa să petreacă mai multe zile în stațiunea Costinești. În urma tragediei, minorul a rămas fără sprijinul părintelui care îl însoțea și a intrat imediat în atenția autorităților competente.

Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța au intervenit pentru preluarea adolescentului și pentru acordarea sprijinului psihologic și logistic necesar. În același timp, polițiștii din cadrul structurilor de imigrări au început demersurile legale pentru identificarea rudelor și stabilirea procedurilor privind întoarcerea minorului în țara de origine.

Autoritățile române colaborează cu reprezentanții diplomatici ai Croației pentru gestionarea situației și pentru informarea familiei victimei. Totodată, sunt analizate toate aspectele legate de deces, astfel încât să fie stabilite cu exactitate circumstanțele în care acesta s-a produs.

Incidentul nu a avut loc în interiorul spațiului destinat festivalului, ci într-o zonă de parcare situată în exteriorul perimetrului oficial al evenimentului. Din acest motiv, desfășurarea concertelor și activităților programate nu a fost afectată, iar accesul participanților s-a desfășurat în condiții normale.

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