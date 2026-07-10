Panică pe pista unui aeroport din Grecia. Un F-16 a fost distrus la aterizare

Un avion de vânătoare F-16 a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență înainte de a lua foc. Incidentul a avut loc pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi turistice din Grecia, ceea ce a determinat închiderea celei mai importante piste din regiune.

Aeroportul Zakynthos din Grecia a fost nevoit să închidă singura sa pistă în urma unui accident la aterizare în care a fost implicat un avion de vânătoare Lockheed Martin F-16. Aeronava a luat foc după ce a efectuat o aterizare de urgență în urma unei defecțiuni survenite în timpul unui zbor de antrenament.

Incident aviatic pe aeroportul din Zakynthos

Pilotul a reușit să coboare aeronava la sol și a scăpat nevătămat. Imaginile de la fața locului arată aeronava în flăcări, care se pare că s-a oprit cu partea inferioară a fuselajului pe sol. Avionul de vânătoare făcea parte din Escadrila 335 a Aripii de Vânătoare 116. Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene Elene, locotenent-colonelul Konstantinos Gravolos, a precizat că momentan nu se cunosc cauzele și natura defecțiunii:

„Un avion F-16 al Escadrilei 335 din Aripă de Vânătoare 116, care participa la un zbor de antrenament, a efectuat o aterizare de urgență pe aeroportul din Zakynthos din cauza unei defecțiuni. Pilotul aeronaveni se simte bine.”, a declarat purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene Elene.

Aeronava a aterizat joi, 9 iulie, în jurul orei 13:45, ora locală, după ce a decolat de la baza aeriană Araxos, situată în nord-vestul Peloponezului. Aeroportul din Zakynthos, unul dintre cele mai aglomerate noduri turistice din Grecia, a fost nevoit să-și închidă pista în urma incidentului – fiind raportate numeroase întârzieri și anulări.

Odată cu începerea sezonului vacanțelor de vară, aeroportul din Zakynthos este extrem de aglomerat, insula fiind o destinație turistică vizitată de peste 2,2 milioane de turiști anual. Aeroportul este operat de Fraport Greece, o divizie a firmei germane de management care administrează aeroportul Frankfurt Main.

Incidentul are loc la doar câteva zile după ce un avion de marfă Boeing 737 a dispărut în timpul zborului, pierzând contactul cu radarul în urma unor interferențe ale sistemului de navigație, la scurt timp după decolarea de la Sharjah, din Emiratele Arabe Unite.

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