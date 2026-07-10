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Trei medalii de aur pentru România la Olimpiada de Informatică. Cine sunt elevii premiați

De: Emanuela Cristescu 10/07/2026 | 12:32
Trei medalii de aur pentru România la Olimpiada de Informatică. Cine sunt elevii premiați
Trei medalii de aur pentru România la Olimpiada de Informatică. Cine sunt elevii premiați
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În timp ce mulți adolescenți își petrec vacanța de vară la mare sau în fața calculatorului pentru distracție, patru elevi români au demonstrat că talentul și munca pot aduce performanțe uriașe. Tinerii au reușit să impresioneze la una dintre cele mai dificile competiții internaționale de informatică și s-au întors acasă cu un palmares de excepție, confirmând încă o dată că România continuă să dea nume grele în acest domeniu.

Rezultatul obținut de echipa țării noastre la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale este unul remarcabil. Elevii români au cucerit trei medalii de aur și una de argint, reușind să se impună într-o competiție care adună anual cei mai bine pregătiți tineri pasionați de informatică din Europa Centrală și din statele invitate.

„Trei medalii de aur și una de argint pentru România, la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale – CEOI 2026!”**, anunță Ministerul Educației.

Patru elevi români au făcut istorie

Cei care au ridicat România pe podium sunt Victor Ioan Dobra, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, Rareș-Andrei Neculau, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați, și Mihai-Valeriu Voicu, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București. Toți trei au fost recompensați cu medalii de aur.

Din lotul României a făcut parte și Andrei-Paul Iorgulescu, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, care a obținut medalia de argint, completând astfel un bilanț impresionant pentru delegația țării noastre.

În spatele acestor rezultate se află luni întregi de pregătire intensă, sute de ore petrecute în fața problemelor de algoritmică și o echipă de coordonatori care i-a ghidat pe elevi către performanță. Lotul a fost pregătit de reprezentanții Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică, ș.l. dr. ing. Mihai Nan, din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare a Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, alături de Alexandru Lorintz, reprezentant SEPI.

Când a avut loc competiția

Competiția s-a desfășurat în perioada 5-10 iulie, la Ljubljana, capitala Sloveniei, și a ajuns în acest an la cea de-a XXXIII-a ediție. La start s-au aliniat cei mai buni tineri informaticieni din Europa Centrală și din mai multe țări invitate, ceea ce face ca rezultatul României să fie cu atât mai valoros.

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea participării României la această competiție a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin consilierul Georgeta Antonia Rodica Crăciunescu.

În ultimii ani, olimpicii români au obținut constant rezultate de top, demonstrând că pregătirea din școlile și centrele de excelență din țară continuă să producă generații capabile să concureze de la egal la egal cu cei mai buni elevi din lume.

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