Singura școală din București unde toți elevii au luat sub 5 la Evaluarea Națională 2026

Pe 30 iunie, cu o zi mai devreme de data stabilită inițial, absolvenții clasei a VIII-a din România au aflat rezulatele notelor de la Evaluarea Națională. În București există o școală unde toți candidații au obținut media sub 5.

Rezultatele de la examenul de Evaluare Națională au fost publicate marți, 30 iunie, cu o zi mai devreme decât data stabilită inițial de Ministerul Educației. Cererile pentru consultarea rezultatelor au putut fi depuse începând de miercuri, 1 iulie.

Școala din București unde niciun elev de clasa a VIII-a nu a promovat la Evaluarea Națională

În acest an, doar trei elevi din București au avut media 10 la Evaluarea Națională, în timp ce la nivel național alți 4 elevi au reușit să obțină media maximă. Cele trei medii de 10 au fost obținute de elevi din școlile Gimnaziale din București „I. G. Duca”, Școala Gimnazială „Leonardo Da Vinci” și Școala Gimnazială nr.142.

Tot în Capitală, există o școală unde toți elevii au obținut media sub 5 la Evaluarea Națională. Potrivit datelor oficiale centralizate pe site-ului Edupedu.ro, lista candidaților ce provin de la Școala Gimnazială nr.22 din București, sectorul 3, arată în felul următor: niciun absolvent de clasa a VIII-a nu a promovat examenul, cea mai mare medie fiind de 4.97, iar cea mai mică 3.30.

Când se depun contestațiile pentru Evaluarea Națională

Elevii nemulțumiți de notele obținute la Evaluarea Națională 2026 au la dispoziție 3 zile să depună contestații – în perioada 1-3 iulie, între orele 14:00 – 18:00. Însoțiți de un părinte sau reprezentant legal, candidații trebuie să completeze o declarație-tip prin care își asumă că – în urma recorectării- nota inițială poate fi modificată atât prin creștere, cât și prin scădere. Cereriele se depun la centrele de examen, iar înainte de depunerea contestației, elevii pot solicita să își vadă lucrarea de examen. Rezultatele finale ale contestațiilor vor fi publicate pe 8 iulie.

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