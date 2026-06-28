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Ce note a luat la Evaluarea Națională Rebecca, eleva care a meditat gratuit 1500 de elevi

De: Andreea Stăncescu 28/06/2026 | 17:06
Ce note a luat la Evaluarea Națională Rebecca, eleva care a meditat gratuit 1500 de elevi
Ce notă a obținut eleva la Evaluarea Națională / Sursa foto: Tiktok
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Cu doar un an în urmă, Rebecca Elena Ailincăi se afla în aceeași situație ca miile de elevi care se pregăteau pentru Evaluarea Națională. Astăzi, la 15 ani, eleva din Brașov îi ajută pe alți copii să își atingă obiectivele școlare, oferindu-le numeroase sfaturi, materiale de învățare și sesiuni gratuite de pregătire. Experiența sa personală și rezultatele excelente obținute la examen au transformat-o într-o sursă de inspirație pentru elevii din întreaga țară.

În prezent, Rebecca Ailincăi este elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” din Brașov și a reușit să creeze una dintre cele mai mari comunități gratuite dedicate pregătirii pentru Evaluarea Națională.

Timp de aproape un an, adolescenta a organizat lecții online, sesiuni de recapitulare și întâlniri interactive pentru elevi din toate colțurile României. În urmă cu un an, în clasa a VIII-a, a obținut nota 10 la matematică și a încheiat gimnaziul ca șefă de promoție, cu media generală 10.

Sursa foto: TIktok

Cum a apărut dorința de a-i ajuta pe elevi

Ideea proiectului a apărut după propria experiență cu examenul și procesul de contestație. Dorind să îi sprijine pe cei care trec prin aceeași etapă importantă, Rebecca Ailincăi a început să publice în mediul online videoclipuri cu recomandări de studiu, explicații pentru exerciții și metode eficiente de organizare a învățării. Interesul elevilor a crescut rapid, iar inițiativa s-a transformat într-o adevărată comunitate educațională.

În fiecare seară, în timpul liber, Rebecca Ailincăi pregătea materiale, fișe de lucru și exerciții pe care le oferea gratuit. Mai mult decât atât, ea le-a oferit elevilor și sprijin emoțional, încurajându-i să își gestioneze stresul, să aibă încredere în propriile forțe și să nu își măsoare valoarea printr-o singură notă.

Comunitatea creată de adolescentă a ajuns să reunească peste 1.500 de elevi, demonstrând că pasiunea pentru educație și dorința de a-i ajuta pe ceilalți pot avea un impact real asupra generațiilor viitoare.

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Încă o perlă ireală la proba de limba română de la Evaluare: „De exemplu, poți primi un covrag de oo, din care ies mulți pui, care fac iar oo. Și apoi..”

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