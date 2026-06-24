BAC-ul nu va mai fi așa cum îl știai! La ce materii se va da examenul de Bacalaureat, din 2030

Cele mai noi articole

Ministrul Educației interimar, Mihai Dima, a anunțat, marți, că a semnat Ordinul de Ministru privind aprobarea probelor și a disciplinelor examenului de Bacalaureat din 2030. Elevii care încep liceul din acest an vor avea surprize la examenul de BAC pe care îl vor susține.

Noi schimbări privind Bacalaureatul. Elevii care încep clasa a IX-a în 2026 și vor susține Bacalaureatul în 2030 vor avea parte de surprize. Probele și disciplinele nu vor mai fi așa cum au fost până în acest an. Ministrul interimar al Educației, Mihai Dima, a anunțat, marți, 23 iunie, că a semnat Ordinul de Ministru privind aprobarea noilor examinări. Astfel, din anul 2030, se va introduce un Bacalaureat diferențiat care va fi adaptat specializării și dorințelor elevilor.

Cum va fi Bacalaureatul din anul 2030

Examenul de Bacalaureat este unul dintre cele mai importante pentru elevii care finalizează studiile liceale. Cei care vor începe clasa a IX-a în 2026 vor avea parte de un BAC total diferit. Acesta va fi realizat, astfel încât tinerii să treacă prin toate probele importante și pentru a demonstra cunoștințele și din alte domenii. Marți, 23 iunie, Mihai Dima, ministrul interimar al Educației, a transmis că a semnat Ordinul de Ministru pentru aprobarea probelor și disciplinelor.

Ordinul de Ministru privind aprobarea probelor şi a disciplinelor examenului naţional de bacalaureat 2030, pentru elevii care încep în anul 2026 clasa a IX-a, a fost trimis pentru publicare în Monitorul Oficial. Ordinul aprobă lista probelor şi a disciplinelor examenului naţional de bacalaureat începând cu anul 2030, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, pentru prima generaţie de absolvenţi care va finaliza studiile liceale în baza noilor planuri-cadru şi a programelor şcolare aprobate începând cu anul şcolar 2026–2027, a scris Mihai Dima pe Facebook.

Așadar, noua structură va include:

probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale

probele scrise comune, obligatorii sau la alegere;

probele diferenţiate specifice profilului, specializării sau calificării profesionale;

disciplinele la alegere pentru proba F, vizând competenţe de bază, în conformitate cu structura prevăzută de Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023.

De asemenea, Ministrul prezintă probele examenului de Bacalaureat 2030 astfel:

probă de evaluare a competenţelor de comunicare în limba română (proba A01, toate profilurile, toate specializările) – proba există şi în prezent;

probă de evaluare a competenţelor de comunicare în limba maternă (proba A02, minorităţi) – proba există şi în prezent;

probă de evaluare a competenţelor lingvistice la două limbi moderne (proba B) – în prezent se evaluează competenţele la o singură limbă modernă;

proba de evaluare a competenţelor digitale (proba C) – proba există şi în prezent.

Proba scrisă va fi și ea diferită pentru toate profilurile și specializările:

limba şi literatura română, proba A1/A2/A3 (comună (A1), cu excepţia: profilului umanist, specializarea filologie (A2), respectiv minorităţi (A3) – proba există şi în prezent;

limba şi literatura maternă (proba D, minorităţi) – proba există şi în prezent;

două probe scrise obligatorii diferenţiate (proba E), astfel:

> prima probă – filiera teoretică:

– pentru specializarea matematică-informatică – matematică;

– pentru specializarea ştiinţe ale naturii – probă la alegere între fizică, chimie şi biologie;

– pentru specializarea ştiinţe sociale – istorie;

– pentru specializarea filologie – limba şi literatura unei limbi de circulaţie internaţională;

> prima probă – filiera tehnologică: probă specifică domeniului de pregătire;

> prima probă – filiera vocaţională: una dintre disciplinele de specialitate;

(În actuala structură a bacalaureatului, această primă probă obligatorie diferenţiată este proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie.)

> a doua probă – filiera teoretică:

– pentru specializarea matematică-informatică – o disciplină la alegere între informatică, fizică, chimie, biologie;

– pentru specializarea ştiinţe ale naturii – o disciplină la alegere între fizică, chimie, biologie, matematică, informatică;

– pentru specializarea ştiinţe sociale – o disciplină la alegere între geografie, discipline socio-umane, religie;

– pentru specializarea filologie – o disciplină la alegere între istorie, geografie, discipline socio-umane, religie;

> a doua probă – filiera tehnologică: o disciplină relevantă pentru profilul real;

> a doua probă – filiera vocaţională: o disciplină relevantă pentru profilul predominant al specializării;

(În actuala structură a bacalaureatului, această a doua probă obligatorie diferenţiată este proba la alegere.)

• o probă scrisă de evaluare a competenţelor de bază (proba F), la alegere:

> pentru profilul real: o disciplină la alegere între istorie, geografie, discipline socio-umane, religie

> pentru profilul umanist: o disciplină la alegere între matematică, fizică, chimie, biologie

pentru filiera tehnologică – una dintre disciplinele de la profilul real/uman, complementar cu disciplinele alese la proba E

pentru filiera vocaţională – una dintre disciplinele de la profilul real/uman, complementar cu disciplinele alese la proba E.

VEZI ȘI: Țara din Europa care a amânat examenul de Bacalaureat din cauza temperaturilor extreme

Câți bani le oferă Pescobar elevilor cu 10 pe linie, la BAC 2026: ”Sper să fiți cât mai mulți!”