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Țara din Europa care a amânat examenul de Bacalaureat din cauza temperaturilor extreme

De: Simona Vlad 19/06/2026 | 19:59
Țara din Europa care a amânat examenul de Bacalaureat din cauza temperaturilor extreme
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Valul de căldură care lovește Franța pune presiune pe unul dintre cele mai importante examene din viața elevilor. Temperaturile sufocante au deschis o dezbatere fără precedent, iar autoritățile analizează modificări majore pentru desfășurarea Bacalaureatului.

În unele regiuni ale Franței, mercurul din termometre se apropie de praguri considerate periculoase. Multe unități de învățământ nu sunt pregătite pentru astfel de condiții, iar elevii sunt nevoiți să susțină examene în săli slab ventilate și insuficient adaptate temperaturilor extreme.

Situația a devenit atât de serioasă, încât Ministerul Educației din Franța discută deja despre schimbarea programului examenelor. Una dintre variantele analizate este mutarea probelor organizate după-amiaza, atunci când temperaturile ating cele mai ridicate valori.

Problema nu este una nouă. Căldura excesivă a creat dificultăți și la alte examene naționale, iar autoritățile franceze au fost nevoite să intervină pentru protejarea elevilor. În trecut, anumite probe au fost chiar amânate din cauza caniculei severe și a riscurilor asociate acesteia.

Experții avertizează că astfel de episoade vor deveni tot mai frecvente. Din acest motiv, Franța ar putea regândi complet calendarul unor examene importante, inclusiv Bacalaureatul, pentru a evita situațiile în care sănătatea elevilor este pusă în pericol.

În timp ce mii de adolescenți încearcă să se concentreze asupra probelor, autoritățile caută soluții rapide pentru o problemă care nu mai poate fi ignorată.

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