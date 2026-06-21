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Câți bani le oferă Pescobar elevilor cu 10 pe linie, la BAC 2026: ”Sper să fiți cât mai mulți!”

De: Alina Drăgan 21/06/2026 | 13:39
Pescobar oferă bani elevilor cu 10 pe linie la BAC
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Pescobar respectă tradiția și în acest an, așa că a venit cu un anunț important pentru elevii care susțin examenul de Bacalaureat în această vară. Mai exact, afaceristul a anunțat că și în acest an îi răsplătește pe elevii conștiincioși, care obțin 10 pe linie la BAC. Care este premiul pe care Pescobar îl pune în joc de această dată?

Prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2026 a început pe 8 iunie 2026 cu probele de evaluare a competențelor, iar probele scrise debutează pe 29 iunie. Iar ca să îi motiveze pe elevi să învețe și mai bine, Pescobar a lansat și în acest an provocarea deja devenită tradiție.

Pescobar oferă bani elevilor cu 10 pe linie la BAC

De câțiva ani de zile, Pescobar îi susține pe elevii silitori. Acesta le oferă bani celor care reușesc să obțină 10 pe linie la examenul de Bacalaureat. În primul an al acestei inițiative, Paul Nicolau a oferit câte 100 de euro elevilor, iar în anii următori a crescut miza la 200 de euro.

Ei bine, și în acest an Pescobar s-a pregătit cum trebuie și a făcut anunțul pe care mulți îl așteptau. Se pare că a decis ca și în acest an să ofere tot câte 200 de euro fiecărui elev care reușește să obțină rezultate excepționale. Mai mult, acesta a anunțat și că anul viitor va mări miza la 300 de euro.

„Anul acesta ofer, la fel ca și anul trecut, tuturor absolvenților cu nota 10 pe linie la BAC, la Bacalaureat, suma de 200 de euro. Sper să fiți cât mai mulți, succes la BAC și vă aștept să-mi luați bănuții.

Bravo copii, Doamne ajută, 200 de euro din partea mea. Acum 2 ani am dat câte 100 de euro, anul trecut câte 200 de euro, anul ăsta iar câte 200 de euro. La anul, 300 de euro. Love! Spor la învățat!”, a transmis Pescobar, în mediul online.

Conform datelor oficiale, la sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat 2025 (sesiunea iunie), 32 de absolvenți au obținut media generală 10. Ceea ce înseamnă că Pescobar a pus atunci în joc 6.400 de euro. Rămâne de văzut câți bani va trebui să scoată din buzunar în acest an.

 

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