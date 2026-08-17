Victorie pentru soții Beckham! Au primit undă verde pentru un proiect care a stârnit furia vecinilor

David și Victoria Beckham au primit aprobarea pentru instalarea unor lumini în jurul lacului de la proprietatea lor din Cotswolds, în ciuda opoziției venite din partea unuia dintre cei mai vocali critici ai proiectelor lor. Bărbatul a comparat planurile cu celebrele iluminări din stațiunea britanică Blackpool și a acuzat cuplul că transformă zona rurală într-un loc asemănător cu Miami.

Victorie pentru soții Beckham

Soții Beckham au cumpărat proprietatea din Great Tew, Oxfordshire, în 2016, pentru aproximativ 6,15 milioane de lire sterline. Domeniul include un lac artificial, în jurul căruia cuplul a solicitat aprobarea pentru instalarea unor corpuri de iluminat, inclusiv lumini decorative și proiectoare.

Autoritățile locale au aprobat acum proiectul, astfel că David și Victoria Beckham pot pune în aplicare planurile pentru iluminarea zonei din jurul lacului, potrivit MSN.

De ce a fost criticat proiectul

Planurile au fost contestate de James Worthington, care a depus mai multe obiecții la cererile de autorizare legate de proprietatea familiei Beckham.

Worthington a susținut că instalațiile luminoase ar afecta caracterul rural al zonei și a comparat proiectul cu „Blackpool Illuminations”, celebrul spectacol de lumini organizat anual în stațiunea de pe coasta de nord-vest a Angliei.

Într-una dintre obiecțiile sale, acesta s-a întrebat dacă zona nu riscă să semene cu Blackpool sau cu Miami, criticând ceea ce a descris drept elemente specifice unei zone suburbane. El și-a exprimat inclusiv îngrijorarea cu privire la efectele iluminatului asupra faunei din zonă, în special asupra liliecilor.

Worthington a criticat și faptul că familia Beckham a depus mai multe cereri de autorizare pentru diferite modificări ale proprietății, susținând că proiectele sunt prezentate autorităților „picătură cu picătură”, în loc să existe un plan complet pentru domeniu.

Principalul critic al familiei Beckham locuiește în Australia

Unul dintre cele mai neobișnuite detalii ale disputei este că James Worthington, cel care a depus obiecțiile, nu locuiește permanent în Marea Britanie. Worthington lucrează și locuiește în Australia și a indicat o adresă din Perth în documentele depuse în legătură cu proiectele familiei Beckham. El susține însă că are o locuință în zona Cotswolds și că este preocupat de modificările aduse proprietății și de impactul acestora asupra împrejurimilor.

Nu este prima dată când proiectele lui David și Victoria Beckham provoacă nemulțumiri. Cei doi au solicitat, în ultimii ani, aprobări pentru mai multe modificări ale domeniului, unele dintre acestea fiind contestate de localnici.

Noua aprobare le permite soților Beckham să instaleze iluminatul planificat în jurul lacului de pe proprietate. În cadrul procedurii au fost analizate și alte aspecte legate de folosirea lacului și de amenajările existente pe domeniu.

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