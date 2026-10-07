Ororile la care Andrew Tate și-ar fi supus una dintre acuzatoare: ”Sclavă”

Noi informații apar în dosarele judiciare care îi vizează pe Andrew și Tristan Tate, în cadrul procedurilor de extrădare din Marea Britanie. Documentele conțin mărturiile unor femei care formulează acuzații extrem de grave la adresa celor doi frați și descriu experiențe pe care le-ar fi trăit în perioada în care se aflau în România.

Potrivit TMZ, una dintre femeile care îi acuză pe frații Tate susține că a ajuns în România în anul 2017 după ce Andrew Tate ar fi convins-o să se mute acolo. Femeia afirmă că, înainte de plecare, i s-ar fi spus că va avea posibilitatea să decidă singură dacă dorește sau nu să lucreze în domeniul videochatului.

Situația descrisă în documente ar fi fost însă foarte diferită după sosirea sa în România. Femeia susține că activitatea sa ar fi ajuns să fie controlată de Andrew Tate, Tristan Tate și alte persoane implicate în operațiune.

Femeia susține că lucra câte 12 ore pe zi

Una dintre acuzațiile prezentate în documentele judiciare se referă la programul de lucru. Femeia susține că ar fi fost nevoită să lucreze aproximativ 12 ore pe zi, în timp ce conversațiile cu clienții și banii obținuți în urma acestora ar fi fost gestionate de alte persoane.

Potrivit relatării sale, situația ar fi devenit problematică în momentul în care anumite activități sexuale pe care nu le-ar fi acceptat ar fi fost introduse în ceea ce făcea pentru operațiunea de videochat.

Femeia afirmă că își stabilise încă de la început anumite limite și că le-ar fi comunicat celor din jurul său. Printre acestea s-ar fi numărat și refuzul de a participa la anumite acte sexuale. Cu toate acestea, ea susține că limitele pe care le stabilise nu ar fi fost respectate.

Una dintre cele mai șocante afirmații din documentele depuse în cadrul dosarului se referă la un episod în care femeia susține că ar fi fost determinată să folosească o piesă de mobilier într-un act sexual. Mai exact, aceasta afirmă că ar fi fost presată să întrețină un act sexual cu un mâner de pat, într-un episod despre care susține că ar fi durat aproximativ o oră.

În aceeași mărturie, femeia vorbește și despre presiuni privind folosirea unor jucării sexuale și despre faptul că anumite activități pe care nu și le-ar fi dorit ar fi fost prezentate drept parte din munca pe care trebuia să o desfășoare.

Experiența ar fi afectat-o profund, femeia descriind perioada respectivă drept una în care s-ar fi simțit asemenea unei persoane aflate într-o formă de „sclavie sexuală”.

O altă femeie îl acuză pe Tristan Tate

Documentele conțin și acuzații distincte la adresa lui Tristan Tate. O altă femeie susține că acesta ar fi manifestat în mod repetat un comportament violent în timpul partidelor de sex.

Potrivit relatării incluse în dosar, femeia afirmă că Tristan Tate ar fi strangulat-o în repetate rânduri până când și-ar fi pierdut cunoștința. Mai mult, ea susține că, în anumite situații, ar fi avut loc și acte sexuale în timp ce ea era inconștientă.

Femeia mai afirmă că Tristan Tate i-ar fi explicat că, atunci când îi plăcea foarte mult de o persoană, ar fi simțit o dorință mai mare de a o răni. Afirmația apare în contextul acuzațiilor formulate împotriva sa în documentele judiciare.

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