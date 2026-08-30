„Mi-e foame!” Tristan Tate se plânge de condițiile din închisoare, în timp ce frații să fie eliberați pe cauțiune

„Mi-e foame!” Tristan Tate se plânge de condițiile din închisoare, în timp ce frații să fie eliberați pe cauțiune
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Aflați în plin demers de contestare a procedurii de extrădare către Marea Britanie, Andrew și Tristan Tate au depus o cerere oficială de eliberare pe cauțiune. În aceeași zi, Tristan Tate a transmis public o plângere privind condițiile din centrul federal de detenție unde sunt încarcerați.

New York Post a relatat că avocatul Joe McBride a făcut publică o notă scrisă de Tristan Tate pe 19 august, în care acesta reclamă accesul extrem de redus la magazinul penitenciarului și afirmă că a pierdut în greutate. În mesaj, Tristan Tate spune că ar fi slăbit aproximativ aproape 6 kilograme, iar avocatul susține că Andrew Tate ar fi pierdut în jur de 3,6 kilograme.

„Mi-e foame!”

McBride acuză autoritățile că frații Tate ar fi putut folosi magazinul penitenciarului o singură dată în 32 de zile, situație pe care o consideră abuzivă.

Cei doi se află în prezent într-un centru de detenție din Miami, unde au fost încarcerați în iulie, după ce autoritățile britanice au cerut extrădarea lor pentru a răspunde unor acuzații formulate în Marea Britanie. Andrew și Tristan Tate resping acuzațiile.

Informațiile privind condițiile din detenție au apărut chiar în ziua în care frații Tate au fost aduși în fața unui judecător federal din Miami pentru a solicita eliberarea pe cauțiune, în timp ce contestă procedura de extrădare. Avocații au argumentat că cei doi nu reprezintă un risc de fugă și au propus măsuri precum plata unei cauțiuni, predarea pașapoartelor și monitorizare electronică.

Tristan Tate se plânge de condițiile din închisoare, în timp ce frații cer să fie eliberați pe cauțiune

Procurorii americani se opun eliberării, invocând gravitatea acuzațiilor și alte elemente din dosar care, în opinia lor, justifică menținerea în detenție. Procedura de extrădare către Marea Britanie este în desfășurare, iar instanța urmează să decidă dacă frații Tate vor rămâne în custodia autorităților americane.

România este menționată în strategia juridică a apărării, avocații subliniind în fața instanței americane că Andrew și Tristan Tate au respectat anterior restricțiile impuse în dosarul din România, unde sunt acuzați că ar fi atras femei în scopul exploatării sexuale.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, de 38 de ani, au cetățenie americană și britanică și sunt implicați în proceduri judiciare în mai multe state. Cei doi au negat constant acuzațiile de viol și trafic sexual.

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