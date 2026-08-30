Orașul din Europa unde un apartament de 80 mp costă aproape 2 milioane de euro

Orașul din Europa unde un apartament de 80 mp costă aproape 2 milioane de euro
Foto: Pixabay
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Nenumărați români își doresc să înceapă o viață nouă peste granițe, însă cheltuielile ridicate din marile orașe europene transformă acest plan într-un obstacol greu de depășit. Cele mai dorite destinații sunt, de cele mai multe ori, și cele mai costisitoare, iar diferențele de preț sunt uriașe de la un oraș la altul.

Un raport recent al Deutsche Bank Research, „Mapping the World’s Prices 2026”, analizează costul unui metru pătrat pentru achiziția unui apartament în zonele centrale din 69 de orașe ale lumii, dintre care 28 sunt europene. Concluziile arată că două orașe din Elveția domină clasamentul celor mai scumpe destinații.

Orașul din Europa unde un apartament de 80 mp costă aproape 2 milioane de euro

Zurich este orașul european cu cele mai mari prețuri, unde un metru pătrat ajunge la 22.910 euro. Geneva se află pe poziția următoare, cu 19.439 euro pentru același metru pătrat. În aceste condiții, un apartament de 80 de metri pătrați ar depăși 1,8 milioane de euro în Zurich și ar costa aproximativ 1,5 milioane de euro în Geneva.

Parisul rămâne una dintre cele mai scumpe capitale europene, cu 12.771 euro pe metru pătrat în zona centrală. Viena se apropie de acest nivel, cu un preț mediu de 12.483 euro pentru un metru pătrat.

La polul opus, cel mai accesibil oraș european analizat se află foarte aproape de România. Istanbul, una dintre cele mai vizitate destinații din Turcia, are un preț mediu de 2.646 euro pe metru pătrat în centrul orașului. Atena este o altă opțiune ieftină, cu 3.442 euro pentru un metru pătrat în capitala Greciei.

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