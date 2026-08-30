Iuliana Marciuc lămurește zvonurile despărțirii de Adrian Enache: „Îmi păstrez calmul”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Iuliana Marciuc ne spune cum a reușit să slăbească, din luna martie până acum, 12 kilograme. Recunoaște că nu a cedat în fața tentațiilor și „am renunțat pentru două luni la aproape tot”. Recent „despărțită” de presă de Adrian Enache, după 30 de ani de relație, Iuliana Marciuc ne explică, cu umor, de la ce a pornit totul. Tot aici, celebra realizatoare ne dezvăluie secretul unei relații longevive și ne spune care au fost cele mai nebuneșți gesturi pe care le-a făcut în numele iubirii.

O dată la două luni, Iuliana Marciuc și Adrian Enache merg să-și vădă puiul aflat la studii în Olanda. Asta dacă nu vine David mai devreme. Pentru că se apropie ziua ei, celebra prezentatoare ne dezvăluie cea mai mare dorință pe care o are și ne povestește ce fel de tort îi făcea mama în copilărie. După ani de viață, de câștiguri, dar și de pierderi grele, Iuliana Marciuc mărturisește că „important este să trăieșți clipa”. După ani de zile în lumina reflectoarelor, într-o lume nu tocmai amabilă și roz, Iuliana Marciuc ne spune că tocmai competiția a făcut-o să trăiască, fără probleme, în acest mediu.

Iuliana Marciuc a slăbit 12 kilograme: „Nu am făcut injecțiile la modă”

CANCAN.RO: Ai slăbit foarte mult și arăți foarte bine. A fost greu? A fost ușor?

Iuliana Marciuc: Da, este adevărat că am slăbit 12 kg din datăa de 8 martie când am decis să îmi fac acest cadou de ziua femeii. Nu a fost deloc greu, nu am făcut injecțiile la modă, am urmat un protocol de intrare în procesul de cetoză și resetare iar apoi o revenire treptată. Acum sunt doar mai atentă la ce mănânc.

CANCAN.RO: Ce-ți trebuie, în primul rând, când iei decizia să slăbeșți? Voință, un program de la care să nu te abați, renunțarea definitivă la niște produse?

Iuliana Marciuc: Îți trebuie multă voință. Eu am trecut prin sărbătorile de Paște și o vacanță în Antalya la all inclusive și am putut. Ceea ce m-a făcut să am și mai multă încredere în mine și să îmi dau seama că provocările îți sunt date ca să treci peste ele, pentru că poți. Am renunțat pentru două luni la aproape tot, am băut multă apă și am mâncat numai verdețuri și 4 mese pe zi cu produse hiperproteice foarte bune la gust.

CANCAN.RO: Eșți o persoană publică, „vânată” de jurnaliști. De curând te-au „despărțit” de Adrian. Ai reacționat, așa cum este și normal. Cum reușești, după atâția ani, să-ți păstrezi calmul în astfel de situații?

Iuliana Marciuc: Amuzant a fost că de această dată „știrea” a pornit de la un articol făcut cu AI în care se prezenta o nuntă pe care am făcut-o în secret la Veneția. Fotografia de copertă era cu mirele generat de AI, dar în interior erau poze de la logodna cu Adrian de acum 15 ani. Normal că îmi păstrez calmul, ba chiar aceste situații mă întăresc pentru că este vorba tot de provocări.

CANCAN.RO: David învață în Olanda de 2 ani de zile. Cum ai reușit să te obișnuiești cu lipsa lui din casă? De câte ori, pe an, reușiți să vă vedeți?

Iuliana Marciuc: Am trecut ușor peste desprinderea din cuib pentru că vorbim în fiecare zi. Gândul că lui îi este bine și că facem împreună o investiție în viitorul lui ne ostoiește dorul. Ne vedem cel puțin o dată la două luni, fie că vine el, fie că trag eu o fugă sau merg cu Adrian și ne organizăm pentru câteva zile de vacanță toți trei.

CANCAN.RO: Sincer, când mergi la el în vizită ai tendința să faci ordine, curat, sau îl lași pe el să se descurce singur?

Iuliana Marciuc: Sincer, mă bucur că îl găsesc în ordine, chiar dacă îmi dau seama că pregătește venirea mea făcând o curățenie generală. Îl ajut cu spălatul rufelor și îi umplu frigiderul cu ce îi place.

CANCAN.RO: În curând vine ziua ta. Care este cea mai mare dorință pe care o ai?

Iuliana Marciuc: În fiecare an îmi pun aceeași dorință de a fi sănătoasă, împreună cu familia mea, la care adaug dorința ca David să facă numai alegeri înțelepte care să-i arate drumul spre calea care este cea mai bună pentru el.

CANCAN.RO: Cum îți petreceai ziua în copilărie? Aveai un tort preferat pe care mama ta îl făcea?

Iuliana Marciuc: Îmi amintesc de multe petreceri alături de colegii mei din liceu cu care și acum țin legătura și de un tort diplomat de portocale pe care ulterior am învățat și eu să îl fac.

Iuliana Marciuc recunoaște: „Important este să trăiești clipa”

CANCAN.RO: Care este diferența dintre Iuliana la 20 de ani și cea de azi?

Iuliana Marciuc: Am câștigat experiențe care m-au făcut mai înțeleaptă, mai tolerantă, dar și mai intuitivă. Am pierdut oameni dragi, tata, unchiul, socrul, prietena bună… sunt pierderi însemnate care te marchează. Realizezi că anii trec și că important este să trăiești clipă și să te bucuri de fiecare moment pe care îl plănuiești tu, pentru sufletul tău și pentru cei dragi.

CANCAN.RO: Când ai avut cel mai bun moment din carieră? Dar cel mai rău?

Iuliana Marciuc: Nu am avut momente rele, am fost și sunt o norocoasă să pot face proiecte care îmi plac și care mă ajută să mă dezvolt continuu. La „Destine ca-n filme”, proiectul meu de pe TVR 2 pe care l-am început acum 14 ani, descopăr de fiecare dată oameni obișnuiți puși în situații neobișnuite de la care învăț că nu există să nu poți atunci când vrei cu adevărat.

Cel mai bun moment este, ca de obicei, cel mai recent. De această dată revenirea în echipa de la Eurovision în calitate de manager de proiect și întoarcerea noastră cu locul 3, ceea ce este o mare realizare atât pentru reprezentanta României, Alexandra Căpitanescu band, cât și pentru TVR.

CANCAN.RO: Dacă ar fi s-o iei de la început, profesional vorbind, există ceva ce n-ai mai repeta?

Iuliana Marciuc: Nu aș schimba nimic. A contat mult că am putut urcăa treaptă cu treaptă și că, în acest drum al meu, am întâlnit oameni deosebiți, profesioniști de la care am avut multe să învăț și să mă pot dezvolta mereu și cărora le mulțumesc.

Iuliana Marciuc deține secretul: „Trăiesc în competiție”

CANCAN.RO: Lumea televiziunii nu e roz. De câte ori te-ai izbit de invidie, de răutate? Cum ai reușit să trăiești în această lume?

Iuliana Marciuc: Trăiesc în competiție și pe mine asta mă ajută să evoluez. Nu am invidiat niciodată pe nimeni, nu cunosc acest sentiment și de aceea nici nu-l recunosc când, poate, este îndreptat spre mine. Răutatea îmi impun să nu o văd, văd numai binele. Fac bine, ajut cu mare bucurie când mi se cere și investesc timp în asta. Pe toți colegii din echipa mea îi tratez cu mare respect, îi investesc cu încredere și cu mulți am devenit prietenă.

CANCAN.RO: A existat vreun moment când ai simțit „greutatea” celebrității?

Iuliana Marciuc: Poate doar la începutul carierei, când mi-am dat seama că trebuie să fiu mult mai atentă când ies în public, de la vestimentație până la gesturi sau comentarii. Dar m-am învățat cu asta și ar fi nedrept să nu recunosc că există și multe avantaje ale celebrității.

CANCAN.RO: Pari o femeie calmă, calculată. Se mai întâmplă să te și enervezi?

Iuliana Marciuc: Normal că mă mai și enervez. Dar cred că cel mai important este să comunici să nu lași lucruri nespuse, chiar dacă este bine să o faci după ce trece furtuna și nu în timpul ei, când oricum nu ești auzit.

CANCAN.RO: Ești împreună cu Adrian Enache de peste 30 de ani. Cum ați rezistat în lumea asta total haotică?

Iuliana Marciuc: Ne iubim și ne respectăm, ne cunoaștem după atâta timp foarte bine și ne lăsăm spațiu unul celuilalt. Ne preocupă să ne facem unul altuia surprize plăcute și bucurii, iar defectele ni le acceptăm și chiar am ajuns la performanța de a ne amuza pe seama lor. Ne uităm cu satisfacție și recunoștință la ceea ce am realizat împreună și continuăm.

CANCAN.RO: Care este cel mai nebunesc, neconvențional lucru pe care l-ai făcut pentru iubire?

Iuliana Marciuc: Crede-mă că sunt atât de multe și nu am de gând să mă opresc (râde, n.red.). Nu pot face un clasament. În plus, îmi place să mai țîn și pentru mine, pentru noi, lucruri nespuse.

CANCAN.RO: Există vreun lucru pe care nu l-ai ierta niciodată jumătății tale? Ceva peste care nu ai putea să treci?

Iuliana Marciuc: Dacă iubești și simți mereu că ești iubită, dacă „tragi împreună la aceeași barcă”, dacă ai aceleași priorități și aceleași principii, este imposibil să nu treci peste lucrurile mai puțin plăcute. Ba mai mult, acestea te întăresc și te fac să mergi mai departe.

CANCAN.RO: Ce proiecte noi ai pentru toamnă?

Iuliana Marciuc: Chiar mă gândesc în aceste zile de vacanță că voi avea o toamnă bogată. Îmi fac deja listele cu noii mei eroi de destine speciale, cu invitații de la galele de excelență pe care le produc biannual, dar și de la podcastul „Laivu lu’ Enache”. Și nu în ultimul rând mă gândesc la ce îmbunătățiri putem aduce celui mai frumos, dar și greu, proiect care este „selecția națională Eurovision”. Și, bineînțeles, aștept cu inima deschisă noi provocări!

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