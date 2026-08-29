A cerut test ADN, dar Patriarhul Daniel i-ar fi dat o casă! Unde a dispărut femeia care spunea că îi este fiică

A fost una dintre poveștile care au făcut mare vâlvă în urmă cu mai bine de un deceniu: Stela Maria Vișan-Ciobotea, prezentată oficial drept nepoata Patriarhului Daniel, susținea public că lucrurile ar sta cu totul altfel și că actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române ar fi, în realitate, tatăl ei biologic. A cerut chiar un test ADN, apoi, după ani de declarații și apariții în presă, femeia a dispărut aproape complet din lumina reflectoarelor. CANCAN.RO a aflat ce s-a întâmplat cu ea între timp, dar și că, potrivit surselor noastre, după mediatizarea uriașă a poveștii, Stela ar fi primit niște ”beneficii”.

Povestea a izbucnit în urmă cu mai bine de zece ani, când Stela a susținut că bărbatul pe care îl știa drept unchiul ei ar fi, de fapt, tatăl său biologic.

Oficial, însă, lucrurile au rămas neschimbate. Stela este fiica Floarei, sora Patriarhului Daniel, și a lui Ioan Octavian Vișan-Ciobotea. Nici până astăzi nu există o confirmare publică a acuzațiilor sale și nici o hotărâre judecătorească prin care Patriarhul Daniel să fi fost stabilit drept tatăl biologic al femeii.

Stela a cerut însă, la vremea respectivă, ceea ce considera că ar putea pune punct definitiv tuturor speculațiilor: un test ADN.

Casa cadou care ar fi apărut după scandalul uriaș

După perioada în care cazul a fost intens mediatizat, Stela s-a retras treptat din spațiul public. Declarațiile despre presupusa sa paternitate s-au rărit, iar apoi femeia aproape că nu a mai apărut deloc în presă.

Există însă un detaliu care nu a fost cunoscut până acum. Potrivit surselor CANCAN.RO, după toată mediatizarea cazului și scandalul provocat de afirmațiile sale, Stela ar fi primit o casă. Sursele noastre susțin că imobilul ar fi venit dinspre Patriarhul Daniel, însă această informație nu a fost confirmată oficial.

Cert este că, după acea perioadă extrem de agitată, femeia care apărea în fața camerelor cerând să afle adevărul despre tatăl ei a ales o viață mult mai discretă. Dar avea să înceapă un alt capitol complicat.

S-a căsătorit, a devenit mamă, apoi a divorțat

Stela s-a căsătorit cu Costel Ispas, iar cei doi au devenit părinții unei fetițe. Căsnicia nu a rezistat însă. Prin sentința pronunțată la 15 noiembrie 2016 de Judecătoria Câmpulung, căsătoria a fost desfăcută, locuința copilului a fost stabilită la mamă, iar autoritatea părintească urma să fie exercitată în comun. Tatăl a fost obligat și la plata unei pensii de întreținere pentru copil.

Numai că povestea nu s-a încheiat aici. La aproape opt ani de la divorț, Stela s-a întors în sala de judecată. De această dată, miza era mult mai importantă: voia custodie exclusivă ca să poată lua singură deciziile pentru fiica sa.

În proces, Stela a susținut că fostul soț nu s-ar fi implicat în creșterea fetei, nu ar fi plătit pensia de întreținere și că absența lui îi crea probleme inclusiv atunci când trebuia să ia decizii legate de școală, medic sau călătorii în afara țării.

De cealaltă parte, fostul soț nu a depus întâmpinare și nici nu s-a prezentat în instanță pentru a-și formula apărarea. Mai mult, din ancheta psihosocială rezultă că acesta ar fi recunoscut în fața reprezentanților autorității tutelare că nu și-a vizitat fiica, nu a vorbit cu ea la telefon, nu i-a trimis bani sau bunuri și că cei doi nu țin legătura.

Instanța a descris situația în termeni extrem de clari, reținând „absența totală” a tatălui din viața fetei și faptul că exercitarea în comun a autorității părintești devenise greu de realizat.

Stela a câștigat procesul

Pe 24 martie 2025, Judecătoria Sectorului 2 a admis cererea formulată de Stela. Instanța a decis ca autoritatea părintească asupra minorei să fie exercitată exclusiv de mamă, hotărârea fiind executorie provizoriu de drept.

Ca o ironie a sorții, iată cum femeia care în urmă cu mai bine de un deceniu încerca să afle public cine este tatăl său biologic a ajuns, ani mai târziu, într-un proces în care lupta pentru a putea lua singură deciziile importante pentru propriul copil.

După toate astea și tot scandalul care îi făcuse numele cunoscut în toată România, pare că în viața Stelei Vișan-Ciobotea s-a așternut, în sfârșit, liniștea.

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