Olăroiu pregătește în secret un proiect de peste 100 mil. €! CANCAN.RO are documentele afacerii-gigant

Cosmin Olăroiu nu mai joacă doar în liga milioanelor din fotbal. Antrenorul pregătește, lângă București, o mutare imobiliară de proporții, pe un teren uriaș de peste 55 de hectare. Actele oficiale arată că planul a trecut deja de unul dintre cele mai importante hopuri administrative: PUZ-ul a fost aprobat, iar pe proprietate sunt prevăzute hale logistice, birouri, parcări și drumuri interioare. La dimensiunea proiectului, vorbim despre o afacere care poate depăși fără probleme pragul de 100 de milioane de euro. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Olăroiu a învârtit milioane prin Emirate, Arabia Saudită și China, dar o parte dintre banii câștigați departe de casă par să fi fost puși serios la ”muncă” și în România, lângă București mai precis.

Și nu vorbim despre vile sau despre blocuri ridicate la marginea Capitalei. Vorbim despre 550.512 metri pătrați de teren, în Ciorogârla, la doi pași de București.

Ca să vă faceți o idee despre dimensiune, sunt aproape 80 de terenuri de fotbal puse unul lângă altul.

Documentele oficiale consultate de CANCAN.RO îi indică drept proprietari ai terenurilor pe Aurelian-Cosmin Olăroiu, Claudia-Luminița Olăroiu și Costin Spiridon. Proprietatea este împărțită în trei loturi, de 463.729 mp, 16.783 mp și 70.000 mp.

Actele proiectului-gigant au primit undă verde

Iar pe cele 55 de hectare nu sunt desenate câteva căsuțe și nici vreun proiect rezidențial. Planul prevede unități de depozitare și logistică, clădiri de birouri și anexe, la care se adaugă parcări, drumuri de incintă, zone tehnice, spații verzi, accesuri și utilități.

Pe scurt, Olăroiu și partenerii săi pregătesc un adevărat imperiu logistic la marginea Bucureștiului.

Iar amplasamentul nu pare ales întâmplător. Terenul se află în zona Ciorogârla, cu legătură spre Autostrada A1, în dreptul kilometrului 23 și al ieșirii către Bolintin-Deal. Exact genul de poziție care face diferența atunci când vorbim despre hale, camioane și marfă care trebuie să intre și să iasă rapid din Capitală.

Proiectul a trecut deja prin etapele de urbanism, iar actele stabilesc clar cât și ce se poate construi acolo: clădirile pot ocupa până la jumătate din teren, pot avea subsol, parter și încă trei etaje și pot ajunge la o înălțime de maximum 20 de metri.

Mai important, după avizele obținute, Consiliul Local Ciorogârla a aprobat PUZ-ul prin HCL nr. 45 din 18 noiembrie 2025.

Cu alte cuvinte, proiectul a primit cadrul urbanistic care permite transformarea celor 55 de hectare într-o dezvoltare logistică de proporții.

Peste 100 de milioane de euro puse în joc

Raportată la costurile actuale din piața construcțiilor logistice, o dezvoltare de asemenea dimensiuni sare lejer de 100 de milioane de euro și poate urca mult peste acest prag, în funcție de cât va fi construit, de dotări și de infrastructura realizată în interiorul proiectului.

Și mai sunt parcările, drumurile, utilitățile și toate amenajările unui asemenea colos. Așa că Olăroiu pare că și-a găsit un nou teren pe care să joace tare.

După ani în care a semnat contracte uriașe în fotbal, pare pregătit să facă milioane și din imobiliare.

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