Imagini revoltătoare în Piața Dorobanți din Capitală! O bătrânică care vindea fructe și legume, umilită de oamenii legii

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Imagini care au stârnit revoltă au fost surprinse în Piața Dorobanți din București, unde o femeie în vârstă, care vindea flori, roșii și prune din grădina proprie, a rămas cu marfa împrăștiată pe trotuar după intervenția Poliției Locale. Trei agenți au încolțit-o, iar femeia s-a simțit rău în timpul incidentului, totul petrecându-se în fața trecătorilor.

O bătrână a ajuns să plângă în mijlocul străzii după ce polițiștii locali din Sectorul 1 au decis să îi confiște produsele pe care le comercializa. Filmarea momentului a fost publicată online și a generat reacții puternice din partea celor care au asistat la scenă și a internauților. Martorii au acuzat modul în care agenții au tratat-o, în timp ce fructele, legumele și florile ei au fost aruncate pe asfalt.

Bătrână pusă la pământ de Poliția Locală pentru câteva fructe

În înregistrare se vede cum polițiștii îi cer explicații femeii pentru produsele expuse, iar aceasta izbucnește în plâns. Un trecător a surprins totul și a comentat indignat:

„Dom’le, ce-i faceți în halul ăsta?! Ia uitați, fraților, pe Dorobanți, Poliția Locală în toată splendoarea. Ia uitați-vă ce poate să facă Poliția Locală, dacă ați pomenit așa ceva. Moare femeia aici, sunați la salvare! Dar ce-a făcut, dom’le?”.

Incidentul vine în contextul controalelor efectuate de Poliția Locală Sector 1 pentru combaterea comerțului neautorizat, inclusiv în cazul persoanelor care vând produse alimentare pe spațiul public.

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