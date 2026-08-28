Fotbalistul Cătălin Cîrjan, tată pentru prima oară! Soția lui a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă

Fotbalistul Cătălin Cîrjan, tată pentru prima oară! Soția lui a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă
Cătălin Cîrjan a devenit tată
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Cătălin Cîrjan, fotbalistul de la Dinamo București, trăiește una dintre cele mai importante perioade din viața sa. La doar 23 de ani, sportivul a devenit tată pentru prima dată. Soția lui, Evelyn Tamaș, a adus pe lume o fetiță. Micuța s-a născut vineri, 28 august, la ora 15:15. La naștere, bebelușul a primit nota 10.

Cătălin Cîrjan și Evelyn Tamaș formează un cuplu de mai mult timp. Cei doi au trecut recent printr-un alt moment important al relației lor. Fotbalistul și Evelyn s-au căsătorit civil pe 6 august 2026. Evenimentul a avut loc la câteva luni după ce Cătălin Cîrjan și-a cerut iubita în căsătorie.

Mijlocașul și căpitanul lui Dinamo București a făcut pasul cel mare în luna martie. Acum, cei doi au devenit părinți. Vestea că vor avea o fetiță a fost făcută publică pe 1 mai. Atunci, Cătălin Cîrjan și Evelyn au organizat un gender reveal. Cei doi au împărtășit cu urmăritorii emoția momentului. Au vorbit și despre cât de nerăbdători erau să își cunoască fiica.

„Așteptarea micii noastre prințese este cea mai frumoasă binecuvântare. Fiecare moment din această călătorie se simte ca un mic miracol, umplându-ne inimile cu o iubire pe care nici nu știam că o putem simți. Mulțumim Doamne!”, au transmis cei doi la acel moment.

După căsătorie și perioada sarcinii, Cătălin Cîrjan și Evelyn au făcut acum un nou pas important. Cei doi își țin pentru prima dată fiica în brațe.

Cătălin Cîrjan a jucat la Arsenal Londra

Înainte să ajungă la Dinamo, Cîrjan a evoluat la Arsenal Londra. Perioada petrecută în Anglia nu a fost însă lipsită de probleme. Fotbalistul s-a confruntat cu o accidentare la genunchi. Din acest motiv, a fost nevoit să stea departe de teren și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală. Cu multă muncă, Cătălin a reușit să depășească momentul dificil. Ulterior, a semnat un contract de profesionist.

La început, una dintre provocările sale a fost limba engleză. Fotbalistul a povestit că a reușit să învețe rapid cu ajutorul profesorilor de la club. Experiența de la Arsenal i-a oferit și șansa de a întâlni fotbaliști de top. Cîrjan l-a cunoscut inclusiv pe Mikel Arteta.

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