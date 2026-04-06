Cu ce se ocupă Evelyn Tamaș, viitoarea soție a lui Cătălin Cîrjan de la Dinamo. Cum s-au cunoscut cei doi logodnici

De: Irina Maria Daniela 06/04/2026 | 08:30
Cu ce se ocupă Evelyne Tamaș, viitoarea soție a lui Cătălin Cîrjan de la Dinamo. Sursa foto: Instagram
Finalul lunii martie 2026 a venit cu o logodnă și un inel pe măsură! Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (23 de ani), a cerut-o de soție pe Evelyn Tamaș, tânăra cu care se iubește de câțiva ani. Dar cu ce se ocupă aceasta? Află mai multe detalii în rândurile următoare.

În ultimele luni, cei doi s-au afișat tot mai mult împreună, după ce au preferat să țină relația departe de ochii publicului. Acum, fotbalistul a făcut pasul cel mare și a cerut-o de soție pe iubita lui.

„Nu se compară emoțiile din derby cu această emoție. A fost o emoție foarte frumoasă, dar la derby este ceva diferit. Nu am pregătit cererea în căsătorie cu foarte mult timp înainte, cu două-trei săptămâni înainte am vorbit puțin, am avut o echipă care s-a ocupat de asta”, a spus Cătălin Cîrjan.

Cu ce se ocupă Evelyn Tamaș

Evelyn Tamaș este o prezență constantă la meciurile dinamoviștilor, dar una discretă pe rețelele sociale. Tânăra visează la o carieră în jurnalism și pentru asta deja se „antrenează”. Îi place fotbalul și încearcă să învețe toate regulile de pe teren, dar și pe cele dinafara lui.

Pe Cătălin Cîrjan l-a cunoscut pe internet, după cum a mărturisit și fotbalistul, iar apoi a început să frecventeze tot mai des meciurile lui. Este fanul lui numărul unul și adoră ca, după fiecare meci, să stea alături de iubitul ei și să facă împreună analiza.

„Pe internet ne-am cunoscut. A venit la mine la meciuri și așa am început. Se pricepe la fotbal. Ea a vrut să aibă o carieră în jurnalism și vrea să aibă o carieră în jurnalism. Mereu mă întreabă ce se întâmplă acolo, ce e ofsaidul. Mereu îmi pune astfel de întrebări. Nu, nu mă critică. Mereu ne uităm după meciuri, facem analiza partidei și îmi pune întrebări”, a mai adăugat Cătălin Cîrjan, potrivit Sports Net.

Evelyn Tamaș i-a spus „Da!” lui Cătălin Cîrjan

Evelyn Tamaș a spus marele „Da!” și a apărut în imagini vizibil emoționată. Reacțiile din mediul online au fost pe măsură! Fanii au felicitat cuplul, iar postarea a strâns mii de aprecieri, semn că povestea lor a atins un punct sensibil pentru comunitatea dinamovistă.

Cu toate că fotbalistul nu vorbește des despre logodnica sa, fanii lui deja o îndrăgesc. Mai ales când văd cât de mult îl susține pe teren acasă, cât și în deplasări. Nunta se va lăsa așteptată, dar vine și cu un hop pentru fotbalist: dansul mirilor va fi o reală provocare, cum acesta nu se pricepe la dans.

„Deocamdată nu am programat nunta. În următorii ani. Nu m-am gândit la dansul mirilor până acum, dar va fi o încercare. Nu prea mă descurc”, a mai adăugat fotbalistul.

