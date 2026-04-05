Tatuatoarea care l-a cucerit pe Theo Hernandez. Apariția recentă a „tigroaicei din Verona” care i-a pus pe fani pe gânduri

Zoe Cristofoli, femeia care l-a cucerit pe starul francez Theo Hernandez, a atras din nou atenția după o apariție care a ridicat semne de întrebare în rândul fanilor. Un simplu mesaj postat din avion a fost suficient pentru a declanșa valuri de reacții. Unul dintre cei mai spectaculoși fundași din lume, Theo Hernandez, impresionează pe teren, dar și prin viața personală, unde trăiește o poveste intensă alături de o femeie la fel de nonconformistă.

Theo Hernandez, starul care face diferența

Theo Hernandez este considerat unul dintre cei mai buni fundași stânga din lume, remarcat prin viteza sa ieșită din comun și stilul ofensiv. A crescut la academia lui Atlético Madrid și a trecut pe la cluburi de top precum Real Madrid, unde a câștigat Liga Campionilor, Real Sociedad și AC Milan, echipa la care a devenit lider. În 2025, a făcut pasul către Al-Hilal, pentru un contract impresionant de 20 de milioane de euro pe an, o ofertă greu de refuzat.

La echipa națională a Franței este titular și unul dintre jucătorii de bază, confirmând statutul de jucător de top la nivel mondial.

Viitor incert și posibilă revenire în Europa

În ultimele luni, au apărut tot mai multe discuții despre o posibilă revenire a lui în Europa. Interesul unor cluburi importante a reaprins speculațiile, mai ales în contextul salariului său uriaș din Arabia Saudită.

Cine este Zoe Cristofoli, „tigroaica din Verona”

Zoe Cristofoli este model, influencer și tatuatoare, cunoscută pentru stilul ei rebel și tatuajele care îi acoperă aproape întreg corpul. Născută în Verona, a devenit celebră pe rețelele sociale și și-a construit treptat un nume în lumea modei.

Pasiunea care a făcut-o celebră

Și-a făcut primul tatuaj la doar 15 ani, iar de atunci această pasiune a devenit parte din identitatea ei. Corpul ei este acoperit de desene cu semnificații personale, iar unul dintre cele mai cunoscute tatuaje este cel de pe gât,un fluture de noapte, inspirat din filmul „Tăcerea mieilor”.

Astăzi este implicată ea însăși în industria tatuajelor, fiind co-proprietar al unui studio și o prezență constantă în zona artistică.

Povestea de dragoste cu Theo Hernandez

Relația dintre cei doi a început în 2020 și a evoluat destul de repede. Deși au existat și momente dificile, o despărțire ce părea finală, au rămas împreună și au devenit părinți, formând unul dintre cele mai urmărite cupluri din lumea fotbalului.

Apariția care a stârnit reacții

Într-una dintre cele mai recente postări, Zoe Cristofoli apare într-un avion, însoțită de mesajul „Madrid – Paris, Paris – Madrid”. Imaginea a fost suficientă pentru a stârni numeroase reacții în rândul fanilor.

Detaliul este cu atât mai interesant cu cât, în urmă cu doar câteva luni, aceasta se afla în Arabia Saudită, unde a surprins prin apariții din perioada Ramadanului.

Unii văd în această schimbare un posibil semn al unei reveniri în Europa, în timp ce alții cred că ar putea fi vorba doar despre o deplasare obișnuită.

Deocamdată, nimic nu este confirmat, însă apariția a fost suficientă pentru a readuce cuplul în centrul atenției. Rămâne de văzut dacă această mișcare anunță o schimbare importantă în viața lor și mai ales un transfer al lui Theo Hernandez.

