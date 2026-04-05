Codruța Filip a ajuns la psiholog după ce e aflat ADEVARUL despre Valentin Sanfira: „Mă uitam în gol și repetam: Nu mai pot!”

Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat oficial. Cei doi nu au oferit prea multe informații despre motivul separării, însă un lucru este clar: vedeta a suferit enorm. Acum, Codruța face dezvăluiri uluitoare despre perioada grea prin care a trecut.

Vestea că cei doi au divorțat a surprins pe toată lumea. Chiar dacă toată lumea se întreabă de ce, până acum nu au fost făcute prea multe declarații. Cu toate acestea, ea a fost invitată în cadrul unui podcast, acolo unde a făcut o declarație neașteptată. A trecut prin clipe de coșmar și în ultimul timp a simțit că totul se destramă în jurul ei. Din acest motiv, a apelat la ajutor de specialitate.

Codruța Filip a ajuns la psiholog

Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat după opt ani de relație și trei ani de căsnicie. După ce în 2022, au decis să își unească destinele și părea că se înțeleg mai bine ca niciodată, lucrurile nu au fost roz în căminul lor conjugal. Deși nu au făcut prea multe dezvăluiri despre separarea lor, vedeta a explicat că toată relația lor a fost o minciună și că nu mai suporta să trăiască în acest mod. Recent, Codruța a fost invitată în cadrul unui podcast, acolo unde a făcut mai multe dezvăluiri șocante.

Aceasta a explicat că din cauza situației complicate în care se afla, nu se simțea deloc bine. Cântăreața a spus că avea momente în care doar stătea, se uita în gol și nu reușea să facă nimic altceva. În acea perioadă, mai mulți oameni i-au oferit ajutorul și i-au dat contacte ale unor psihologi. Când și-a dat seama că are nevoie să vorbească, a apelat la unul dintre specialiști.

Efectiv, acum am simțit la un moment dat că nu mai pot. Că nu mai pot să duc și că nu știu cum să gestionez toată treaba asta și tot ceea ce se întâmplă. Și m-am trezit într-o dimineață, în urmă cu vreo trei săptămâni și mă uitam efectiv pe geam așa. În gol. Și zic, nu pot, nu mai pot. Indiferent de cât mi-ar fi zis cei din jur că o să fiu bine și că sunt tare și că n-au cunoscut așa om puternic, simțeam că nu mai pot și că o iau pe o pantă rea. Și că inima mi-e efectiv în bucăți, și nu știu cum să o adun. Și am pus mâna pe telefon pentru că am primit de la mai mulți prieteni contacte ale unor psihologi, terapeuți, și așa mai departe, am pus mâna pe telefon, am sunat primul terapeut pe care l-am găsit în lista de contacte, mi-am făcut programare și m-am dus, a declarat ea.

VEZI ȘI: Tatăl Codruței Filip, internat în stare critică, după ce a aflat ADEVĂRATUL motiv al divorțului de Valentin Sanfira

Cât de mult suferă părinții Codruței Filip în urma divorțului. Ce a pățit tatăl cântăreței: „E sub tratament”