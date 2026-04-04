Cât de mult suferă părinții Codruței Filip în urma divorțului. Ce a pățit tatăl cântăreței: „E sub tratament"

De: Andreea Stăncescu 04/04/2026 | 19:59
Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira nu a afectat doar viața celor doi, ci și pe cea a părinților artistei, care suferă profund în urma separării. Deși au încercat să îi fie alături necondiționat, durerea prin care trece fiica lor s-a răsfrânt puternic și asupra lor.

În urmă cu aproximativ o lună, cei doi au semnat actele de divorț, iar cântăreața a ales să se retragă în casa părinților, în căutarea liniștii și a sprijinului emoțional într-o perioadă extrem de dificilă. Invitată recent într-un podcast, Codruța Filip a vorbit deschis despre ceea ce a trăit în timpul căsniciei, dar și despre impactul separării asupra celor apropiați.

Părinții Codruței Filip suferă în urma divorțului

Dincolo de propria suferință, artista a mărturisit că cel mai greu îi este să își vadă părinții afectați de această situație, mai ales că aceștia i-au fost mereu alături necondiționat.

Ea a povestit cu durere că tatăl ei s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate, pe fondul stresului și al emoțiilor puternice din ultima perioadă. Fiind o persoană mai rezervată, care nu își exprimă ușor trăirile, acesta a acumulat tensiuni care i-au afectat starea fizică, ajungând în situații medicale delicate. În prezent, urmează un tratament și este atent monitorizat, după ce medicii au intervenit la timp pentru a preveni complicații grave.

Și mama artistei resimte profund această perioadă, însă, spre deosebire de tată, își exprimă mai ușor emoțiile și suferința. Codruța Filip a subliniat că amândoi părinții ei trec prin momente grele, fiind afectați de ceea ce s-a întâmplat în viața fiicei lor.

„Au fost cel mai mari sprijine al meu. Și mă doare foarte tare pentru că… Nu vorbesc de mine, dar… Suferința mea cea mai adâncă acum este faptul că ei trec prin perioada asta și… Mă doare foarte tare că tata s-a îmbolnăvit. Nu e ușor pentru un părinte, poate când trece prin anumite probleme copilului. Cumva cu mama… vorbesc mai mult pentru că ea se exteriorizează mai mult decât tata.
Și știu cât de mult suferă și ea și… Cât nu doarme în nopțile. Dar tata este mult mai interiorizat. Și din cauza că el nu spune neapărat mereu ceea ce simte sau ceea ce are în suflet, cumva… a adus la… la niște probleme de sănătate.
Dar și acum are niște probleme cu inima și… Dacă nu mergeam la timp la spital, era pe ce să facă un accident vascular sau un infart. Și acum e sub tratament. Și toate lucrurile astea provocate de… Da, de situații în sine.
Pentru că tata mereu a spus că… Vorbește puțin, nu vorbește mult. Dar mereu spune câteodată că nu credea că o să se întâmple la noi în familie lucrul ăsta și că singurului copil, singurului fată o să treacă prin momente atât de grele”, a povestit Codruța Filip la podcastul moderat la Cătălin Măruță.

 

CITEȘTE ȘI: Ce făcea Valentin Sanfira, în timp ce Codruța Filip dezvăluia motivele divorțului. S-a afișat alături de o artistă celebră

Mama Codruței Filip, reacție sfâșietoare după dezvăluirile făcute de fiica ei despre divorț: ”Of, suflețelul nostru minunat”

Iți recomandăm
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Știri
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Știri
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în...
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Adevarul
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest...
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
Click.ro
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia...
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Digi 24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea...
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
Digi24
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la...
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: ...
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: „Bine ai venit în familie”
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani ...
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani de tată
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Vezi toate știrile