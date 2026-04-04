Cât de mult suferă părinții Codruței Filip în urma divorțului. Ce a pățit tatăl cântăreței: „E sub tratament”

Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira nu a afectat doar viața celor doi, ci și pe cea a părinților artistei, care suferă profund în urma separării. Deși au încercat să îi fie alături necondiționat, durerea prin care trece fiica lor s-a răsfrânt puternic și asupra lor.

În urmă cu aproximativ o lună, cei doi au semnat actele de divorț, iar cântăreața a ales să se retragă în casa părinților, în căutarea liniștii și a sprijinului emoțional într-o perioadă extrem de dificilă. Invitată recent într-un podcast, Codruța Filip a vorbit deschis despre ceea ce a trăit în timpul căsniciei, dar și despre impactul separării asupra celor apropiați.

Părinții Codruței Filip suferă în urma divorțului

Dincolo de propria suferință, artista a mărturisit că cel mai greu îi este să își vadă părinții afectați de această situație, mai ales că aceștia i-au fost mereu alături necondiționat.

Ea a povestit cu durere că tatăl ei s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate, pe fondul stresului și al emoțiilor puternice din ultima perioadă. Fiind o persoană mai rezervată, care nu își exprimă ușor trăirile, acesta a acumulat tensiuni care i-au afectat starea fizică, ajungând în situații medicale delicate. În prezent, urmează un tratament și este atent monitorizat, după ce medicii au intervenit la timp pentru a preveni complicații grave.

Și mama artistei resimte profund această perioadă, însă, spre deosebire de tată, își exprimă mai ușor emoțiile și suferința. Codruța Filip a subliniat că amândoi părinții ei trec prin momente grele, fiind afectați de ceea ce s-a întâmplat în viața fiicei lor.

„Au fost cel mai mari sprijine al meu. Și mă doare foarte tare pentru că… Nu vorbesc de mine, dar… Suferința mea cea mai adâncă acum este faptul că ei trec prin perioada asta și… Mă doare foarte tare că tata s-a îmbolnăvit. Nu e ușor pentru un părinte, poate când trece prin anumite probleme copilului. Cumva cu mama… vorbesc mai mult pentru că ea se exteriorizează mai mult decât tata.

Și știu cât de mult suferă și ea și… Cât nu doarme în nopțile. Dar tata este mult mai interiorizat. Și din cauza că el nu spune neapărat mereu ceea ce simte sau ceea ce are în suflet, cumva… a adus la… la niște probleme de sănătate.

Dar și acum are niște probleme cu inima și… Dacă nu mergeam la timp la spital, era pe ce să facă un accident vascular sau un infart. Și acum e sub tratament. Și toate lucrurile astea provocate de… Da, de situații în sine.

Pentru că tata mereu a spus că… Vorbește puțin, nu vorbește mult. Dar mereu spune câteodată că nu credea că o să se întâmple la noi în familie lucrul ăsta și că singurului copil, singurului fată o să treacă prin momente atât de grele”, a povestit Codruța Filip la podcastul moderat la Cătălin Măruță.

