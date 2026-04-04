Preț exploziv la roșii în 2026. Cât a ajuns să coste un kilogram înainte de Paște

De: Andreea Stăncescu 04/04/2026 | 22:53
Austeritatea își face simțită prezența chiar și în perioada sărbătorilor, atunci când mesele ar trebui să fie bogate și lipsite de griji. În acest an, românii s-au pregătit pentru Paștele Catolic și pentru Florii cu mai multă prudență ca niciodată. Deși nu au renunțat complet la tradițiile culinare, mulți au fost nevoiți să reducă semnificativ cantitățile cumpărate, plecând din piețe și magazine cu sacoșe mai puțin pline decât în anii trecuți. Roșiile au ajuns la un preț exorbitant, crescut față de anii anteriori.

Creșterea prețurilor se resimte în aproape toate domeniile, de la taxe și impozite până la combustibili, însă impactul cel mai vizibil este în costul alimentelor. Produsele proaspete, nelipsite de pe masa de sărbătoare, au ajuns la prețuri greu de justificat pentru mulți consumatori.

Cât costă roșiile în 2026

De exemplu, roșiile românești, atât de așteptate în fiecare primăvară, au devenit un adevărat lux, ajungând să coste chiar și 70 de lei pe kilogram. Această situație i-a determinat pe mulți să caute alternative mai ieftine sau să renunțe complet la anumite produse.

Încă de la primele ore ale dimineții, piețele au fost animate de oameni hotărâți să își facă aprovizionarea pentru sărbători. În orașe precum Craiova, aglomerația a fost vizibilă, însă entuziasmul cumpărăturilor a fost umbrit de nemulțumirea legată de prețuri. Comercianții spun că și vânzările sunt mai slabe, deoarece clienții cumpără mai puțin și sunt mult mai atenți la fiecare leu cheltuit.

În acest context, coșul de cumpărături pentru masa de Paște a devenit considerabil mai scump decât în anii anteriori. Mulți români aleg să amâne cumpărăturile până în ultimele zile, sperând că vor beneficia de reduceri sau oferte speciale. Totuși, incertitudinea persistă, iar sărbătorile din acest an par marcate mai mult de grija bugetului decât de bucuria tradițiilor.

