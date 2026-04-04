Marian Godină nu s-ar fi așteptat la asta. Ce s-a întâmplat acasă cât e la Survivor

Marian Godină se află în această perioadă în competiția Survivor, unde încearcă să demonstreze cât este de puternic, rezistând unor condiții extreme și provocărilor dificile din concurs. În timp ce el luptă pentru a rămâne în competiție, soția lui, Georgiana, ține legătura cu urmăritorii din mediul online și le arată cum decurge viața de acasă în lipsa lui.

Plecarea lui Marian Godină a adus însă o situație neașteptată în familie. Georgiana, soția lui, a reușit să stârnească amuzamentul internauților după ce a postat pe rețelele sociale o fotografie sugestivă, însoțită de un mesaj plin de umor. Totul a pornit de la o regulă stabilită înainte ca acesta să plece, pe care, se pare, nu a respectat-o întocmai.

Ce a făcut soția lui Marian Godină

În imaginea distribuită, Georgiana apare înconjurată de mai multe pisici, semn clar că pasiunea ei pentru animale a învins recomandările soțului. Mesajul care însoțește fotografia face referire directă la dorința lui Marian de a nu mai hrăni pisicile din vecini, pentru a evita „invadarea” curții. Realitatea din lipsa lui este însă cu totul alta, mai precis casa pare să fi devenit un adevărat refugiu pentru feline.

„Marian înainte să plece: «Să nu mai dai mâncare pisicilor din vecini că vor veni tot mai multe și nu mai scăpăm de ele». Eu:”, a scris Georgiana în dreptul gotografiei.

Postarea a devenit rapid virală, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Internauții s-au amuzat de contrastul dintre dorința exprimată de Marian înainte de plecare și situația actuală, dar au apreciat și dragostea evidentă a Georgianei pentru animale.

Deși Georgiana este o persoană discretă, astfel de momente oferă o perspectivă autentică asupra vieții lor de familie. Cei doi sunt căsătoriți de câțiva ani și formează un cuplu apreciat, iar micile întâmplări din viața lor reușesc adesea să aducă zâmbete în rândul celor care îi urmăresc.

