Medicul estetician implicat în cazul Valentinei își extinde activitatea. Cum au reacționat internauții

De: Anca Chihaie 22/05/2026 | 21:12
Moartea femeii de 45 de ani din Râmnicu Vâlcea, survenită după o intervenție estetică de lifting facial, continuă să provoace reacții puternice și să ridice semne de întrebare în spațiul public. La câteva luni de la tragedie, familia Valentinei încă încearcă să găsească răspunsuri și să depășească drama care le-a schimbat complet viața. În tot acest timp, medicul estetician care a realizat procedura și-a anunțat extinderea activității într-un nou oraș, fapt care a stârnit reacții împărțite în mediul online.

Cazul femeii din Râmnicu Vâlcea a atras atenția opiniei publice după ce aceasta a ajuns în stare gravă în urma intervenției estetice. Ulterior, pacienta a intrat în moarte cerebrală, iar deznodământul a fost unul tragic. Familia a vorbit despre suferința prin care trece și despre faptul că încă încearcă să înțeleagă cum o procedură considerată de rutină a avut un asemenea final.

Între timp, medicul implicat în acest caz și-a continuat activitatea profesională și a anunțat recent, pe rețelele sociale, că își extinde serviciile și în Brașov. Postarea a generat numeroase comentarii din partea internauților. În timp ce unii utilizatori și-au exprimat susținerea față de specialist și i-au transmis mesaje de încurajare, alții au reacționat critic, amintind de tragedia care a avut loc după intervenția estetică.

„Chiar acum merg la Brașov, dacă știam, mă programam”, „Felicitări și succes”, „Doamne ferește”, „Asta da surpriză! Mult succes”, „Mă bucur! Succes”, au fost comentariile internauților.

Anunțul privind extinderea activității a fost intens distribuit și comentat, semn că subiectul continuă să fie unul sensibil pentru opinia publică. O parte dintre urmăritorii medicului s-au arătat interesați de serviciile oferite și au apreciat dezvoltarea clinicii, considerând că incidentul nu ar trebui să afecteze întreaga carieră a acestuia. De cealaltă parte, au existat și persoane care au criticat momentul ales pentru promovarea noilor servicii, considerând că familia victimei încă traversează o perioadă extrem de dificilă.

Situația a impus o intervenție neurochirurgicală complexă pentru tratarea unui anevrism descoperit ulterior. Deși operația a fost realizată, iar în primele momente după aceasta pacienta a prezentat semne de revenire, starea ei s-a agravat rapid în zilele următoare. Femeia a intrat în comă profundă, iar după zece zile, a murit în spital.

Clinica unde a avut loc intervenția este una privată din București, situată într-o zonă cunoscută pentru servicii medicale și estetice. Medicul care a realizat procedura este cunoscut în mediul esteticii medicale și a mai efectuat intervenții similare în trecut.

VALENTINA DIN RÂMNICU VÂLCEA A VENIT LA BUCUREȘTI PENTRU UN LIFTING, DAR A AJUNS ÎN STARE GRAVĂ. DEZVĂLUIRILE TULBURĂTOARE ALE SOȚULUI

DECIZIA LUATĂ DE MEDICUL ESTETICIAN ACUZAT CĂ ÎN URMA UNUI LIFTING FACIAL, VALENTINA DIN RÂMNICU VÂLCEA A AJUNS ÎN MOARTE CEREBRALĂ

