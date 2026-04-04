Cât de greu îî e actriței Diana Lupescu după ce Mircea Diaconu a murit. Cei doi au avut un mariaj de 44 de ani: „N-a vrut să mă lase singură”

De: Andreea Stăncescu 05/04/2026 | 00:01
Ce a dezvăluit Diana Lupeanu despre Mircea Diaconu

Mircea Diaconu s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani, iar soția sa, Diana Lupescu, cea care i-a fost alături timp de peste patru decenii, a suferit cumplit. La distanță de un an, actrița îi simte dorul și mereu la gândește la partenerul ei de viață.

Dincolo de succesul profesional, Mircea Diaconu a fost cunoscut și ca un om profund atașat de familie. Relația sa cu Diana Lupescu a fost una solidă, construită pe respect și afecțiune, cei doi fiind căsătoriți timp de 44 de ani. Povestea lor de iubire are un început aparte: deși s-au cunoscut în anii studenției, apropierea reală s-a produs mai târziu, în cadrul unui festival de film, unde au avut ocazia să se descopere cu adevărat.

De-a lungul anilor, au format un cuplu discret, dar admirat, reușind să păstreze echilibrul între viața personală și cea profesională. Dispariția actorului marchează nu doar pierderea unei figuri importante a scenei românești, ci și finalul unei povești de dragoste care a rezistat timpului.

Sursa foto: Arhivă Cancan

Cum se simte Diana Lupescu fără soțul ei, Mircea Diaconu

La un an de la dispariția actorului Mircea Diaconu, soția sa, Diana Lupescu, vorbește cu sinceritate despre golul imens rămas în viața ei. Actrița mărturisește în podcastul moderat de Adrian Artene, că perioada prin care trece este extrem de dificilă, fiind nevoită să gestioneze atât dorul, cât și responsabilitățile administrative apărute după pierderea partenerului de viață.

Actrița își amintește că soțul ei a sperat până în ultimele clipe că lucrurile se vor îndrepta și că nu și-a dorit niciodată să o lase singură. După o viață petrecută împreună, absența lui este greu de acceptat, iar dorul rămâne o prezență constantă.

„Îmi e foarte greu, îngrozitor de greu fără el. E un gol enorm. Trebuie să fac tot felul de acte, hârtii. Am clipe în care mă simt goală și vulnerabilă. Îmi doresc să termin cu treburile astea și să revin la profesie. Mie îmi făcea foarte bine asta, era un mod de existență. Îmi e foarte greu fără el. Nu aș putea să spun că sunt lucruri nespuse.

Adică noi am vorbit în fiecare zi și ne-am spus tot ce aveam pe suflet și dacă nu eram împreună, vorbeam la telefon în fiecare zi. Eu zic că am comunicat total. Și dacă ar fi să îi spun ceva, îi spun că… Dar știu că n-a vrut, până în ultima clipă a sperat că o să fie bine.
N-a vrut să mă lase singura. Că mi-e foarte greu, foarte greu, foarte, foarte, foarte greu fără el. Sunt cuvinte pe care n-ați apucat să îi le spuneți. Sunt convins, cine ne aude acum ar putea să spună, în 50 de ani apuci să-ți spui toată viața”, a spus Diana Lupescu la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”.

Tags:

