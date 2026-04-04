Diana Lupescu, mărturisire sinceră despre comunism: „Nu m-am simțit afectată de cenzură”

De: Irina Vlad 04/04/2026 | 23:17
Sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 19:00, pe canalul You Tube „Altceva cu Adrian Artene” a avut loc premierea unei ediții speciale a podcastului. Actrița Diana Lupescu a acceptat să vorbească liber și sincer despre lumea teatrului, despre cum era să fii actor în timpul comunismului și despre cenzura și piedicile impuse de regimul politic. Ediția integrală poate fi urmărită AICI

Diana Lupescu, soția regretatului Mircea Diaconu, este invitata specială din cea mai recentă ediție a podcastului „Altceva cu Adrian Artene”. Printre destăinuiri personale, lecții de viață și proiecte viitoare, actrița a vorbit despre pasiunea pentru actorie, ce înseamnă această meserie pentru ea și despre cenzura din perioada comunistă.

Diana Lupescu: „Actorii erau foarte iubiți”

Întrebată dacă a resimțit că o afectează vreo formă de cenzură în perioada comunistă, actrița a mărturisit că nu s-a simțit niciodată sabotată din punct de vedere politic, deși o parte din colegii ei se simțeau tulburați de normele din perioada comunistă. De asemenea, Diana Lupescu a povestit că piedicile cu care s-a confruntat au venit direct sau indirect de la oamenii apropiați ei.

ADRIAN ARTENE:Ai resimțit vreodată și o altă formă de cenzură? În afară de directiva în care soțul și soția să nu apară niciodată împreună. Nu era doar în cazul dumneavoastră, era pentru toată lumea, dar ați resimțit și un alt soi de cenzură?”

DIANA LUPESCU: „Sincer, chiar dacă erau, mie îmi plăceau. Că n-aveai voie să înjuri, că n-aveai voie să vorbești urât, că n-aveai voie să aduci în discuție lucruri care puteau stârni revolte și alte lucruri. Actorii erau foarte iubiți, dar piesele de teatru și filmele, de multe ori, incitau la tot felul de comportamente. Dar mi se părea că nu trebuie să se intersecteze lucrurile astea.

Unii spun că s-au simțit tulburați, dați deoparte, că s-au luptat cu regimul. Nu, nu m-am luptat nici cu regimul, nici nu pot să spun că mi s-au pus bețe în roate, cel puțin eu n-am știut. Mai degrabă din partea celor apropiați, din partea colegilor, decât din punct de vedere politic. Adică n-am resimțit cenzura asta. Și cred că, în general, marii actori care erau cu totul în alt nivel decât mine, n-au avut astfel de probleme.”

