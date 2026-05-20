Acasă » Bancuri » BANC | Bulă, instructorul și frâna de mână

BANC | Bulă, instructorul și frâna de mână

De: Andreea Stăncescu 20/05/2026 | 07:17
BANC | Bulă, instructorul și frâna de mână
Bancurile cu Bulă te vor amuza
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Bancurile mereu ne aduc o stare bună, indiferent de ocazie. Personajul Bulă ne va face să râdem cu gura până la urechi chiar în această dimineață pentru a avea o zi excelentă. 

– Bulă, ce faci? Trageeeeee frâna de mână, că picăm în șanț!
– Domnule instructor, frâna are mâini???!

Bancul cu Bulă care te va amuza de dimineață

Alte bancuri amuzante

-Măi vecine, sunt obosit-mort!(zice Bula)
– Da’ ce-ai pățit?
– S-a luat unu’ de sora-mea și stătea cam la 10 km și m-am dus pe jos să-l bat.
– Aoleu, și te-ai întors tot pe jos?!
-Nu, cu salvarea!

– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?
– Incepe cu cea bună, dragă.
– Vestea bună este caă am luat 10 la școală!
– Vai, bravo băiatul meu!
– Si cea proastă care e?
– Vestea proastă este că nu e adevărat!

– Bulă, de ce nu scrii?
– Eu nu are creion, doamna.
– Nu e corect să spui „eu nu are creion”. Fii atent, se pronunță astfel: „eu nu am creion, tu nu ai creion, ea nu are creion, noi nu avem creioane…”
– Dar cine dracu’ a șutit toate creioanele?!

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă către dimineață.
Ia telefonul și formează cu mare greutate numărul sefului său:
– Alo, dom’șef… Vă rog să mă iertați, dar astăzi n-o să pot veni la serviciu. Sunt răcit cobză, de abia mai vorbesc…
– Îmi dau seama, dar nu-ți face griji inutile! Azi e duminică!

Bulă, proaspăt contabil, se prezintă la un interviu:
– Aș dori să mă angajez, nu am experiență, dar învăț repede și sunt creativ!
Patronul se gândește și spune:
– Ei bine, îți dau o șansă. Avem un debitor. Dacă obții de la el suma pe care ne-o datorează, te angajăm!
A doua zi Bulă se întoarce victorios cu suma.
– Fenomenal! Cum ai reușit?
– I-am spus că dacă nu ne plătește, mă duc la ceilalți creditori și le spun că ne-a plătit!

CITEȘTE ȘI: BANC | Anunț la ziar: „Trupă de zidari bețivi, căutăm de lucru”

BANC | Bulă, Bubulina și ochelarii de vedere

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Anunț la ziar: „Trupă de zidari bețivi, căutăm de lucru”
Bancuri
BANC | Anunț la ziar: „Trupă de zidari bețivi, căutăm de lucru”
BANCUL ZILEI | „Alo, am nimerit unde trebuie?”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Alo, am nimerit unde trebuie?”
The Guardian a dat „nota 4” filmului lui Cristian Mungiu
Mediafax
The Guardian a dat „nota 4” filmului lui Cristian Mungiu
Ajuns la capătul răbdării, omul de afaceri din Timiș căruia i-a murit fiica în Malta, în mod misterios, a decis să caute singur adevărul: „Mă duc eu acolo. Autoritățile române nu mă ajută deloc”
Gandul.ro
Ajuns la capătul răbdării, omul de afaceri din Timiș căruia i-a murit fiica...
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o...
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele turiștilor români
Adevarul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un...
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
Digi24
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o...
PSD: „Prim-ministrul demis Ilie Bolojan să răspundă pentru traficul de influență exercitat la vârful Guvernului”
Mediafax
PSD: „Prim-ministrul demis Ilie Bolojan să răspundă pentru traficul de influență exercitat la...
Parteneri
Andreea Bănică, mai incitantă ca niciodată! Vedeta face senzație în costume de baie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică, mai incitantă ca niciodată! Vedeta face senzație în costume de baie
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”: „Nu știi niciodată când cel de Sus taie firul!”
Click.ro
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”:...
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol în câteva săptămâni
Digi 24
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol...
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
Digi24
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în...
Rovinieta se scumpește cu aproape 100 de lei pentru mașinile vechi. Ce normă de poluare scapă de majorare?
Promotor.ro
Rovinieta se scumpește cu aproape 100 de lei pentru mașinile vechi. Ce normă de poluare...
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din...
Un supermarket cunoscut din România a lansat un avatar AI disponibil pe WhatsApp
go4it.ro
Un supermarket cunoscut din România a lansat un avatar AI disponibil pe WhatsApp
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Descopera.ro
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Ajuns la capătul răbdării, omul de afaceri din Timiș căruia i-a murit fiica în Malta, în mod misterios, a decis să caute singur adevărul: „Mă duc eu acolo. Autoritățile române nu mă ajută deloc”
Gandul.ro
Ajuns la capătul răbdării, omul de afaceri din Timiș căruia i-a murit fiica în Malta,...
ULTIMA ORĂ
Cum a reacționat Daniel Pavel, după ce a aflat decizia fără precedent de la Desafio, privind marele ...
Cum a reacționat Daniel Pavel, după ce a aflat decizia fără precedent de la Desafio, privind marele premiu: ”Pentru cei care mai cred în caractere”
Începe scandalul pe bani?! Vladimir Drăghia își cere partea din marele premiu de la Desafio: „Dumbo, ...
Începe scandalul pe bani?! Vladimir Drăghia își cere partea din marele premiu de la Desafio: „Dumbo, ai promis că-mi dai 30.000 din cei 150.000 euro”
Câte mii de euro au primit Vladimir Drăghia și Vali Tănase, din partea Pro TV, pentru că au ajuns ...
Câte mii de euro au primit Vladimir Drăghia și Vali Tănase, din partea Pro TV, pentru că au ajuns până în finala Desafio, deși au pierdut-o
Ronaldo revine la Cupa Mondială la 41 de ani! Ce record incredibil poate stabili
Ronaldo revine la Cupa Mondială la 41 de ani! Ce record incredibil poate stabili
Check in | Merită sau nu să mergi la Nikki Beach Mallorca? Cât am plătit pentru o masă la cel mai ...
Check in | Merită sau nu să mergi la Nikki Beach Mallorca? Cât am plătit pentru o masă la cel mai exclusivist beach club de pe insulă
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: ...
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Vezi toate știrile