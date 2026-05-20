BANC | Bulă, instructorul și frâna de mână

Bancurile mereu ne aduc o stare bună, indiferent de ocazie. Personajul Bulă ne va face să râdem cu gura până la urechi chiar în această dimineață pentru a avea o zi excelentă.

– Bulă, ce faci? Trageeeeee frâna de mână, că picăm în șanț!

– Domnule instructor, frâna are mâini???!

Alte bancuri amuzante

-Măi vecine, sunt obosit-mort!(zice Bula)

– Da’ ce-ai pățit?

– S-a luat unu’ de sora-mea și stătea cam la 10 km și m-am dus pe jos să-l bat.

– Aoleu, și te-ai întors tot pe jos?!

-Nu, cu salvarea!

– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?

– Incepe cu cea bună, dragă.

– Vestea bună este caă am luat 10 la școală!

– Vai, bravo băiatul meu!

– Si cea proastă care e?

– Vestea proastă este că nu e adevărat!

– Bulă, de ce nu scrii?

– Eu nu are creion, doamna.

– Nu e corect să spui „eu nu are creion”. Fii atent, se pronunță astfel: „eu nu am creion, tu nu ai creion, ea nu are creion, noi nu avem creioane…”

– Dar cine dracu’ a șutit toate creioanele?!

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă către dimineață.

Ia telefonul și formează cu mare greutate numărul sefului său:

– Alo, dom’șef… Vă rog să mă iertați, dar astăzi n-o să pot veni la serviciu. Sunt răcit cobză, de abia mai vorbesc…

– Îmi dau seama, dar nu-ți face griji inutile! Azi e duminică!

Bulă, proaspăt contabil, se prezintă la un interviu:

– Aș dori să mă angajez, nu am experiență, dar învăț repede și sunt creativ!

Patronul se gândește și spune:

– Ei bine, îți dau o șansă. Avem un debitor. Dacă obții de la el suma pe care ne-o datorează, te angajăm!

A doua zi Bulă se întoarce victorios cu suma.

– Fenomenal! Cum ai reușit?

– I-am spus că dacă nu ne plătește, mă duc la ceilalți creditori și le spun că ne-a plătit!

