Acasă » Știri » Prima reacție a lui Petrișor Ruge, după ce Andreea Bălan a rupt colaborarea cu el

De: Emanuela Cristescu 20/05/2026 | 07:37
Coregraful Petrișor Ruge (39 de ani) a oferit o declarație neașteptată după ce s-a aflat că n-a fost prezent la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea și că nu mai colaborează cu ea. Acesta a dat de înțeles că lucrurile s-au schimbat radical și că nu mai există cale de întoarcere.

Andreea Bălan și Petrișor Ruge s-au cunoscut în primăvara anului 2006, în cadrul emisiunii „Dansez pentru tine” de la Pro TV. De atunci, cei doi au colaborat la toate concertele artistei și au avut o relație de prietenie foarte apropiată. O perioadă s-a zvonit că dansatorul este îndrăgostit de Andreea Bălan, dar că n-a avut curajul să treacă la fapte.

Petrișor Ruge a rupt tăcerea

Recent au apărut dovezi că cei doi s-au certat. La cele mai noi concerte, Andreea Bălan nu s-a mai afișat alături de Petrișor Ruge, ci de alți dansatori. Coregraful n-a confirmat că nu mai colaborează cu soția lui Victor Cornea, dar a lăsat de înțeles că lucrurile s-au schimbat și că este gata să înceapă un nou capital din viața lui.

„Uneori nu știi unde te duc pașii. Dar inima ta știe”, a scris Petrișor Ruge, pe Facebook.

Situația ar fi mai dramatică decăt o prezintă coregraful. El n-a fost invitat nici la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Fanii au întrebat-o pe artistă de ce Petrișor nu apare în nicio fotografie de la marele eveniment, dar n-au primit un răspuns. Toată lumea se aștepta ca acesta să fie alături de ea în ziua nunții, mai ales după 20 de ani de colaborare și momente petrecute împreună.

La nuntă Andreei Bălan n-au fost prezenți nici tatăl său, Săndel Bălan, și fosta sa colegă din trupa Andre, Andreea Antonescu.

Nimeni nu se aștepta

În urmă cu ceva vreme, Andreea Bălan a spus că este cea mai norocoasă femeie din lume că l-a cunoscut pe Petrișor și că fără el nu ar fi ajuns atât de departe.

„Sunt cea mai norocoasă că ne-am cunoscut (…) la Dansez pentru tine, că am câștigat în Mexic medalia de argint pentru țara noastră și că am rămas împreună pe scenă la bine și la greu! Fără tine nu aș fi fost artista de azi”, a transmis Andreea Bălan.

Rămâne de văzut dacă artista se va împăca cu Petrișor sau dacă le va explica fanilor situația. Cert este că dansatorul își vede de viață și că a încheiat capitolul „Andreea Bălan”.

