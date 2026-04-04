Împăcarea anului! Jador a lăsat orgoliul și i-a cerut iertare public: ”Trec printr-o perioadă nasoală”

La câteva săptămâni de când a anunțat că se retrage din muzică și că divorțează de Oana Ciocan, Jador a revenit la sentimente mai bune și are de gând sa facă pace cu toată lumea. Manelistul a reflectat asupra viitorului său și s-a decis să facă pace cu o parte din cei cu care ajunsese la „cuțite”.

Pentru Jador, începutul anului a fost marcat de o serie de transformări și schimbări atât pe plan profesional, cât și personal. A anunțat că are nevoie de o pauză și că intenționează să se retragă din industria muzicală, apoi a urmat despărțirea de soția lui, Oana Ciocan, Evenimentele s-au petrecut într-un timp foarte scurt, în ritm alert, iar acum pare că este bântuit de mustrări de conștiință.

Jador a anunțat mare împăcare: „Prima greșeală”

Printre persoanele cu care Jador s-a certat se numără și Ovidiu Desanto, cel alături de care și-a construit cariera muzicală și a cunoscut succesul. Într-un moment de sinceritate și vulnerabilitate, manelistul i-a cerut scuze impresarului și și-a anunțat revenirea în industria muzicală.

De asemenea, în postarea de pe social media, manelistul nu a ezitat să își ceară scuze și față de Oana Ciocan, mărturisind că acum este conștient de greșelile făcute și de cât de mult rău a provocat.

”Trec printr-o perioadă nasoală din viața mea și am stat și am reflectat să văd care sunt greșelile pe care le-am făcut de m-au adus în pragul în care eu să fiu afectat psihic. Prima greșeală pe care am realizat-o a fost că am greșit față de Ovidiu Desanto! Omul alături de care l-am clădit pe acest Jador, la care am muncit zile și nopți împreună. Nu am realizat lucrul acesta și îmi pare rău în fața voastră. Îmi cer iertare pentru că am greșit față de el și față de soția mea, îi cer iertare și soției mele și lui Mario, fiul tău, și lui Ruxi, soția, la toată lumea din jurul meu”, a declarat Jador.

La rândul său, Desanto a vorbit deschis despre situația dintre ei și despre orgoliile care au dus la ruptură. Cei doi sunt pregătiți să lase conflictele în urmă și să se apuce de treabă. Desanto le-a spus fanilor că următoarele piese pe care le va înregistra manelistul sunt deja pregătite.

”Ai vrut să te lași de cântat, până la urmă e o muncă pe care am depus-o amândoi. Dacă tu te lași de cântat, practic îți bați joc și de munca mea, nu numai de a ta. Eu nu aș accepta să fac treaba aceasta, să renunț la viața asta. Așadar, nu te lași de cântat. Orgoliile ne macină pe toți, nu zic de noi, zic de lume în general. Orgoliul meu nu m-a lăsat să cedez, orgoliul tău la fel. Primul drum pe care îl face este la studiou să-ți prezint câteva melodii. Prima melodie pe care am pregătit-o se numește ”Orgoliu”. Așa că stați aproape, urmează cele mai frumoase melodii, a declarat Desanto.

