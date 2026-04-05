Robert Stan, un tânăr de 27 de ani, a murit într-un accident rutier cumplit, în Italia. Alte 6 persoane au ajuns la spital

Tragedie românească în Italia! Un tânăr român de doar 27 ani și-a pierdut viața în urma unui teribil accident rutier. Trei autovehicule au fost implicate în impact. În urma celor întâmplate, românul și-a pierdut viața, iar alte șase persoane au fost rănite și au fost transportate de urgență la spital. Cum s-a întâmplat totul?

Robert Stan, un român în vârstă de 27 de ani, a murit în urma unui teribil accident rutier. Tragedia s-a produs sâmbătă după-amiaza, 4 aprilie 2026, pe șoseaua dintre Isernia și Fornelli din regiunea Molise. Românul locuia de mai mulți ani în Sant’Agapito.

Robert Stan se afla în una dintre cele trei mașini care au fost implicate în accidentul rutier. Potrivit primelor informații, impactul devastator a avut loc în jurul orei 17:30, în zona localității Fornelli. În accident au fost implicate trei autoturisme, un Audi, un Alfa Romeo Giulia și un Fiat 500.

Imediat după ce accidentul s-a produs a fost dată și alarma. La fața locului au intervenit cadrele medicale de la 118, pompierii și carabinierii Comandamentului Provincial din Isernia. Misiunea salvatorilor a fost una dificilă din cauza avariilor severe suferite de autoturisme.

Robert Stan a fost preluat de echipajele de salvare și transportat la spitalul Veneziale din Isernia. Însă, din păcate, pentru român nu s-a mai putut face nimic în cele din urmă. Rănile suferit de acesta în urma accidentului au fost grave, iar la scurt timp după sosirea la spital tânărul a decedat.

În accidentul în care românul și-a pierdut viața au mai fost implicate și alte șase persoane. Dintre acestea, un tânăr de 26 de ani se află acum în stare gravă. Acesta a fost transferat la Spitalul Neuromed din Pozzilli din cauza unei hemoragii cerebrale și este internat cu prognostic rezervat.

Celelalte cinci persoane, printre care se numără și un minor, au ajuns și ele la spital, iar starea lor este una stabilă. Pentru moment nu sunt clare condițiile în care s-a produs accidentul pe un tronson reglementat de un semafor. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a întâmplat cu exactitate totul.

