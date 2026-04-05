Regretul care o urmărește pe Diana Lupescu. Marea actriță și-a deschis sufletul: “Aș vrea să mă reîntorc”

De: Alina Drăgan 05/04/2026 | 14:25
O nouă ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” a fost lansată, iar de data aceasta rolul de invitat l-a jucat marea actriță Diana Lupescu. Aceasta a vorbit despre întreaga sa carieră, despre teatru, destin și alegerile făcute. Iar printre altele, Diana Lupescu a vorbit și despre marele său regret, care încă o urmărește.

Sâmbătă, 4 aprile, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului. De această dată, invitata lui Adrian Artene a fost actrița Diana Lupescu. Într-o conversație emoționantă, marea actriță a vorbit despre parcursul său, de la momentul în care a fost descoperită de vizionarul Ion Popescu-Gopo, până la decizia radicală de a renunța la medicină pentru mirajul scenei.

Marele regret al actriței Diana Lupescu

În cadrul podcast-ului, Diana Lupescu și-a deschis sufletul și a vorbit cu sinceritate despre parcursul său profesional. A bucurat publicul, însă mai apoi și-a dorit să își concentreze atenția și asupra familie sale, așa că a „trădat” profesia de actor. Deși a ales să pună familia pe primul loc, actrița a rămas cu un regret în suflet. S-a îndepărtat de actorie, a făcut regie, însă își dorește o reîntoarcere la „prima dragoste”.

„Și acum, adică faptul că atâția ani totuși am preferat viața de familie și am preferat o intimitate, ca să zic așa, spectacolelor de teatru… Acum îmi pare rău, recunosc. Adică aș vrea să mă reîntorc, de asta am și făcut regie, pentru că un lucru care poate fi reproșat din punct de vedere al actorului, așa era pe vremea aia, acum am văzut că nu mai sunt așa tinerii actori și asta e un lucru foarte bun. Că nu așteaptă să vine cineva, un regizor să-i culeagă de pe margine. Vin cu propuneri. Sunt și foarte mulți. Sunt și multe școli de teatru. Și atunci își dau seama că asta e singura soluție, să fii activ. Și de asta am făcut regie. Și în unele spectacole am jucat, în altele n-am jucat.

Dar m-am îndepărtat puțin de actorie și acum îmi pare rău, aș vrea să mă întorc. (…) Că mai merg și eu la teatru și văd că s-a schimbat modul de a face teatru. Nu în totalitate, dar e mult mai pe deasupra la multe spectacole, nu toate. Recunosc că am văzut și spectacole foarte bune din punctul meu de vedere, că ele toate probabil sunt foarte bune. Dar din punctul meu de vedere am văzut spectacole foarte bune. Și m-am mai liniștit, în sensul că nu e totul la o masă cu trei care vorbesc sau viața conjugală întreruptă de un al treilea sau alte două triunghiuri și așa mai departe. Că sunt lucruri importante care pot fi spuse cu umor, cu drag, cu afecțiune. Chiar dacă și o comedie mai subtilă și mai plăcută decât asta din umorul grobian”, a declarat actrița Diana Lupescu.

Podcast-ul integral se poate urmări AICI:

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tori Spelling a fost implicată într-un accident rutier! Actrița se afla în mașină alături de copiii ei
Știri
Diana Lupescu, despre marele actor, amintiri cu maestrul Amza Pellea: ”I-am ținut sicriul pe umeri”
Știri
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Mediafax
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Adevarul
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Digi24
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Mediafax
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
Click.ro
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Digi 24
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
Digi24
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor.ro
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Râzi cu lacrimi
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Descopera.ro
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: ...
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani ...
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Vezi toate știrile