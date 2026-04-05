Regretul care o urmărește pe Diana Lupescu. Marea actriță și-a deschis sufletul: “Aș vrea să mă reîntorc”

O nouă ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” a fost lansată, iar de data aceasta rolul de invitat l-a jucat marea actriță Diana Lupescu. Aceasta a vorbit despre întreaga sa carieră, despre teatru, destin și alegerile făcute. Iar printre altele, Diana Lupescu a vorbit și despre marele său regret, care încă o urmărește.

Sâmbătă, 4 aprile, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului. De această dată, invitata lui Adrian Artene a fost actrița Diana Lupescu. Într-o conversație emoționantă, marea actriță a vorbit despre parcursul său, de la momentul în care a fost descoperită de vizionarul Ion Popescu-Gopo, până la decizia radicală de a renunța la medicină pentru mirajul scenei.

Marele regret al actriței Diana Lupescu

În cadrul podcast-ului, Diana Lupescu și-a deschis sufletul și a vorbit cu sinceritate despre parcursul său profesional. A bucurat publicul, însă mai apoi și-a dorit să își concentreze atenția și asupra familie sale, așa că a „trădat” profesia de actor. Deși a ales să pună familia pe primul loc, actrița a rămas cu un regret în suflet. S-a îndepărtat de actorie, a făcut regie, însă își dorește o reîntoarcere la „prima dragoste”.

„Și acum, adică faptul că atâția ani totuși am preferat viața de familie și am preferat o intimitate, ca să zic așa, spectacolelor de teatru… Acum îmi pare rău, recunosc. Adică aș vrea să mă reîntorc, de asta am și făcut regie, pentru că un lucru care poate fi reproșat din punct de vedere al actorului, așa era pe vremea aia, acum am văzut că nu mai sunt așa tinerii actori și asta e un lucru foarte bun. Că nu așteaptă să vine cineva, un regizor să-i culeagă de pe margine. Vin cu propuneri. Sunt și foarte mulți. Sunt și multe școli de teatru. Și atunci își dau seama că asta e singura soluție, să fii activ. Și de asta am făcut regie. Și în unele spectacole am jucat, în altele n-am jucat. Dar m-am îndepărtat puțin de actorie și acum îmi pare rău, aș vrea să mă întorc. (…) Că mai merg și eu la teatru și văd că s-a schimbat modul de a face teatru. Nu în totalitate, dar e mult mai pe deasupra la multe spectacole, nu toate. Recunosc că am văzut și spectacole foarte bune din punctul meu de vedere, că ele toate probabil sunt foarte bune. Dar din punctul meu de vedere am văzut spectacole foarte bune. Și m-am mai liniștit, în sensul că nu e totul la o masă cu trei care vorbesc sau viața conjugală întreruptă de un al treilea sau alte două triunghiuri și așa mai departe. Că sunt lucruri importante care pot fi spuse cu umor, cu drag, cu afecțiune. Chiar dacă și o comedie mai subtilă și mai plăcută decât asta din umorul grobian”, a declarat actrița Diana Lupescu.

