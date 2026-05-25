Motivul pentru care soția lui Adrian Minune nu are prietene. Cu cine iese la cafea

Soția lui Adrian Minune este o personalitate discretă. Aceasta a fost prezentă la un show de divertisment difuzat pe YouTube, iar acolo a recunoscut că nu are deloc prietene. Ea a explicat și care este motivul din spatele acestei alegeri, dar și cu cine își petrece timpul.

Adrian Minune și Cati, soția lui, formează unul dintre cele mai longevive cupluri. Cei doi sunt împreună de mai bine de 30 de ani, însă au decis să nu se expună publicului. De această dată, au făcut o excepție și au fost la „Detectorul de Minciuni”, show moderat de Selly pe YouTube. În cadrul testului poligraf, ea a povestit despre faptul că nu are prietene, dar și cu cine își petrece timpul în oraș. Mai mult decât atât, a explicat că în locul soțului ei, ar fi ales viața de familie, în locul carierei.

De ce Cati Minune nu are prietene

Cati și Adrian Minune sunt împreună de 36 de ani. Deși sunt discreți, iar aparițiile publice sunt rare, Selly i-a convins să participe la testul poligraf. Soția manelistului a recunoscut în timpul show-ului că nu a avut niciodată prietene și singura persoană de care este apropiată este cea care i-a devenit rudă, adică nașa copiilor ei. Ea spune despre femeia cu care își petrece timpul că are încredere în ea și i-a fost mereu alături. De asemenea, a mărturisit că nu merge în vizită la nimeni, iar cei apropiați știu acest lucru.

Eu nu merg în vizite la domiciliu sau la cafele. Eu sunt acasă și cine vrea să vină în vizită, vine, stă și pleacă. Eu nu merg la cafele la nimeni și soțul meu știe chestia asta (…) În 36 de ani, știe foarte bine că nu ne-au trecut pragul casei foarte multe prietene de-ale mele. O singură prietenă am avut, care este nașa copiilor mei, care ne-a botezat copiii, care este cel mai sincer om din viața mea și, indiferent ce s-a întâmplat vreodată în viața mea, eu am ajuns la ușa ei. A fost singurul om căruia eu i-am cerut ajutorul și care a fost alături de mine. Așa consider eu prieten (…) Nici nu mi-am dorit o prietenie prea adâncă cu nimeni, a spus ea.

