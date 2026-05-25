Acasă » Altceva Podcast » Motivul pentru care soția lui Adrian Minune nu are prietene. Cu cine iese la cafea

Motivul pentru care soția lui Adrian Minune nu are prietene. Cu cine iese la cafea

De: Denisa Crăciun 25/05/2026 | 13:50
Motivul pentru care soția lui Adrian Minune nu are prietene. Cu cine iese la cafea
De ce nu are Cati prietene/Foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Soția lui Adrian Minune este o personalitate discretă. Aceasta a fost prezentă la un show de divertisment difuzat pe YouTube, iar acolo a recunoscut că nu are deloc prietene. Ea a explicat și care este motivul din spatele acestei alegeri, dar și cu cine își petrece timpul.

Adrian Minune și Cati, soția lui, formează unul dintre cele mai longevive cupluri. Cei doi sunt împreună de mai bine de 30 de ani, însă au decis să nu se expună publicului. De această dată, au făcut o excepție și au fost la „Detectorul de Minciuni”, show moderat de Selly pe YouTube. În cadrul testului poligraf, ea a povestit despre faptul că nu are prietene, dar și cu cine își petrece timpul în oraș. Mai mult decât atât, a explicat că în locul soțului ei, ar fi ales viața de familie, în locul carierei.

De ce Cati Minune nu are prietene

Cati și Adrian Minune sunt împreună de 36 de ani. Deși sunt discreți, iar aparițiile publice sunt rare, Selly i-a convins să participe la testul poligraf. Soția manelistului a recunoscut în timpul show-ului că nu a avut niciodată prietene și singura persoană de care este apropiată este cea care i-a devenit rudă, adică nașa copiilor ei. Ea spune despre femeia cu care își petrece timpul că are încredere în ea și i-a fost mereu alături. De asemenea, a mărturisit că nu merge în vizită la nimeni, iar cei apropiați știu acest lucru.

Eu nu merg în vizite la domiciliu sau la cafele. Eu sunt acasă și cine vrea să vină în vizită, vine, stă și pleacă. Eu nu merg la cafele la nimeni și soțul meu știe chestia asta (…) În 36 de ani, știe foarte bine că nu ne-au trecut pragul casei foarte multe prietene de-ale mele. O singură prietenă am avut, care este nașa copiilor mei, care ne-a botezat copiii, care este cel mai sincer om din viața mea și, indiferent ce s-a întâmplat vreodată în viața mea, eu am ajuns la ușa ei. A fost singurul om căruia eu i-am cerut ajutorul și care a fost alături de mine. Așa consider eu prieten (…) Nici nu mi-am dorit o prietenie prea adâncă cu nimeni, a spus ea.

VEZI ȘI: Adrian Minune a locuit într-o casă bântuită! Ce vedea Cati noaptea

Adrian Minune i-ar ține partea ginerelui său dacă ar călca strâmb. Cum a reacționat Karmen

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Previziuni complete pentru a doua parte a lui 2026. Astrologul Sanda Ionescu, la „Altceva cu Adrian Artene”: „Traversăm o perioadă apocaliptică”
Altceva Podcast
Previziuni complete pentru a doua parte a lui 2026. Astrologul Sanda Ionescu, la „Altceva cu Adrian Artene”: „Traversăm…
Avertizări ANM de vreme severă. Unde sunt așteptate furtuni, vijelii și grindină
Știri
Avertizări ANM de vreme severă. Unde sunt așteptate furtuni, vijelii și grindină
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Ce este racheta balistică „Oreșnik”. Moscova susține că poate lovi ținte din întreaga Europă în câteva minute, iar interceptarea este imposibilă
Gandul.ro
Ce este racheta balistică „Oreșnik”. Moscova susține că poate lovi ținte din întreaga...
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste...
Asasina cu ruj și mascara care a devenit coșmarul naziștilor. La doar 22 de ani, avea părul ca focul și un curaj ieșit din comun
Adevarul
Asasina cu ruj și mascara care a devenit coșmarul naziștilor. La doar 22...
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
Digi24
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele...
Cele mai ieftine și cele mai scumpe city break-uri din Europa în 2026
Mediafax
Cele mai ieftine și cele mai scumpe city break-uri din Europa în 2026
Parteneri
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Destinațiile de vacanță „supraapreciate” care i-au dezamăgit pe români. „Am simțit că am aruncat banii pe fereastră”
Click.ro
Destinațiile de vacanță „supraapreciate” care i-au dezamăgit pe români. „Am simțit că am aruncat banii...
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul era legat şi cel mic a mers să-i dea de mâncare”
Digi 24
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Misterul celor 4.600 de ani: Ce ascunde de fapt Marea Piramidă
go4it.ro
Misterul celor 4.600 de ani: Ce ascunde de fapt Marea Piramidă
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Descopera.ro
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Ce este racheta balistică „Oreșnik”. Moscova susține că poate lovi ținte din întreaga Europă în câteva minute, iar interceptarea este imposibilă
Gandul.ro
Ce este racheta balistică „Oreșnik”. Moscova susține că poate lovi ținte din întreaga Europă în...
ULTIMA ORĂ
Până când mai poți depune declarația 230. Ce se întâmplă dacă nu completezi la timp documentul
Până când mai poți depune declarația 230. Ce se întâmplă dacă nu completezi la timp documentul
Românul care a cucerit Germania cu o idee surprinzătoare. Înghețata din bere are mare succes
Românul care a cucerit Germania cu o idee surprinzătoare. Înghețata din bere are mare succes
Geanta de lux a Elenei Ceaușescu, scoasă la licitație! Suma uriașă pe care o poate atinge
Geanta de lux a Elenei Ceaușescu, scoasă la licitație! Suma uriașă pe care o poate atinge
(P) MR.DIY celebrează oficial deschiderea magazinului din Grand Arena Mall printr-un weekend plin de ...
(P) MR.DIY celebrează oficial deschiderea magazinului din Grand Arena Mall printr-un weekend plin de surprize și activități speciale
Reguli noi în Grecia! Ce trebuie să știe românii care își petrec concediul aici. Amenzi drastice ...
Reguli noi în Grecia! Ce trebuie să știe românii care își petrec concediul aici. Amenzi drastice pentru cei care le încalcă
Orașele pe care românii le evită. Motivul bizar pentru care refuză să locuiască aici
Orașele pe care românii le evită. Motivul bizar pentru care refuză să locuiască aici
Vezi toate știrile