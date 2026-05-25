Orașele pe care românii le evită. Motivul bizar pentru care refuză să locuiască aici

De: Emanuela Cristescu 25/05/2026 | 13:35
Într-o discuție virală apărută pe Reddit, românii au început să-și spună fără filtre părerea despre orașele din țară în care nu s-ar muta sub nicio formă. Subiectul a pornit de la o întrebare simplă, dar a scos la iveală frustrări legate de economie, infrastructură și stilul de viață din diverse regiuni ale României.

Întrebarea „În ce zonă a țării nu ați locui niciodată?” a strâns rapid sute de răspunsuri, multe dintre ele tranșante, uneori dure, dar și revelatoare pentru modul în care românii percep diferențele dintre regiuni.

În ce orașe nu s-ar muta românii

Una dintre cele mai des menționate regiuni a fost Bărăganul, descris de un utilizator ca o zonă greu de suportat din cauza condițiilor de trai. El a spus că această zonă este prea pustie și că nu s-ar muta niciodată aici.

„Zona în care nu aș locui niciodată este Bărăganul. Câmpie infinită, puține localități, puțină populație, viscole iarna, căldură arzătoare vara, pustia României”, a scris acesta.

În aceeași categorie au intrat și mai multe județe din sudul țării, precum Teleorman, Giurgiu sau Călărași, dar și zone din Olt, Dolj și Mehedinți. Argumentele sunt în mare parte aceleași: lipsa locurilor de muncă și migrația accentuată a tinerilor.

„În orice oraș din Teleorman, 100%”, a comentat un utilizator, în timp ce altul a ironizat situația: „triunghiul Teleormudelor: Videle – Alexandria – Roșiorii de Vede”.

Nici orașele mici nu au scăpat de critici. Mulți le descriu ca fiind locuri fără perspective reale, unde viața socială este limitată, iar oportunitățile profesionale sunt reduse.

„Într-un oraș micuț. Suficient de mare cât să stea lumea la bloc și să se creadă superioară celor de la sat, dar suficient de mic cât lumea să se recunoască între ei. Nu e spațiu verde ca la țară, dar nici n-ai nimic de făcut ca într-un oraș mare, iar activitatea preferată a locatarilor este bârfa”, a scris un alt participant la discuție.

Printre numele recurente în comentarii s-au aflat Tulcea și Vaslui, dar și alte zone percepute ca fiind mai slab dezvoltate economic.

„În Tulcea, Teleorman sau Vaslui din cauza economiei”, a rezumat un utilizator, reflectând una dintre cele mai întâlnite opinii din discuție.

În spatele acestor percepții stau realități economice cunoscute: investiții mai puține, salarii sub media națională și migrația constantă a populației tinere către marile centre urbane sau în străinătate.

Și orașele mari au fost criticate

Surprinzător, nici orașele dezvoltate nu au fost ferite de critici. Cluj-Napoca, unul dintre polii economici ai țării, a fost menționat de mai mulți utilizatori care spun că nu rezonează cu stilul de viață de acolo.

„Cluj. Am încercat, nu e de mine. Nu o să mai încerc a doua oară”, a scris cineva.

Alt comentariu a fost chiar mai direct: „Cluj-Napoca, e ceva rău”.

În ultimii ani, orașul a devenit cunoscut pentru prețurile ridicate la chirii și imobiliare, dar și pentru trafic și aglomerație, aspecte care îi fac pe unii să-l evite, în ciuda oportunităților profesionale.

O altă categorie menționată a fost cea a stațiunilor de la Marea Neagră, considerate atractive doar în vacanță, nu și pentru viața de zi cu zi.

„Cred că mi-ar fi destul de urât să locuiesc în stațiunile de la mare. Vara să n-am loc de turiști și în celelalte anotimpuri să fie pustiu”, a explicat un utilizator.

