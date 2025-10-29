Acasă » Știri » TOP 20 – Orașele din România cu cei mai (ne)fericiți locuitori. Pe ce loc este București + surpriza de pe primul loc

TOP 20 – Orașele din România cu cei mai (ne)fericiți locuitori. Pe ce loc este București + surpriza de pe primul loc

De: Alina Drăgan 29/10/2025 | 07:34
TOP 20 - Orașele din România cu cei mai (ne)fericiți locuitori. Pe ce loc este București + surpriza de pe primul loc
TOP 20 - Orașele din România cu cei mai (ne)fericiți locuitori

O analiză recentă scoate la iveală un clasament surprinzător despre nivelul de fericire al românilor din marile orașe. Datele arată unde trăiesc cei mai nefericiți locuitori din țară, dar și care este orașul în care oamenii se declară cei mai mulțumiți de viața lor.

Analiza, realizată de platforma storia.ro, prin indexul T.R.A.I., s-a bazat pe peste 107.000 de răspunsuri oferite de români din toate regiunile țării. Studiul măsoară gradul de satisfacție al locuitorilor pe o scară de la 0 la 100, având în vedere mai mulți factori precum: calitatea vieții, siguranța, infrastructura, costul locuințelor, accesul la servicii și nivelul de satisfacție generală față de orașul în care trăiesc.

TOP 20 – Orașele din România cu cei mai (ne)fericiți locuitori

Unii români sunt mai nefericiți ca alții, iar orașul în care locuiesc influențează acest aspect. Surprinzător sau nu, Ploiești ocupă primul loc în topul orașelor din România cu cei mai nefericiți locuitori. Cu un scor de doar 63,6 puncte din 100, se pare că ploieștenii nu o duc prea bine, iar orașul a adunat cele mai puține puncte în ceea ce privește gradul de mulțumire al locuitorilor.

După Ploiești, urmează Alexandria cu un scor de doar 65,1 și Călărași cu un scor de 65,7. Și în aceste orașe locuitorii par să aibă tot mai multe nemulțumiri legate de condițiile de trai. Lipsa infrastructurii, traficul și oportunitățile reduse de dezvoltare par să fie principalele motive ale nefericirii.

Orașele din România în care NINGE în luna noiembrie, potrivit meteorologilor Acccuweather. București nu scapă!
Orașele din România în care NINGE în luna noiembrie, potrivit meteorologilor Acccuweather. București...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Tot pe primele locuri cu cei mai nefericiți oameni se situează și orașele Tulcea, Deva și Reșița, cu scoruri între 65 și 68 de puncte. Chiar dacă unele dintre aceste orașe au evoluat vizibil în ultimii ani, percepția locuitorilor rămâne una negativă.

TOP 20 – Orașele din România cu cei mai (ne)fericiți locuitori

Pe ce loc este București

Deși este capitala țării și oferă cele mai multe locuri de muncă și evenimente, Bucureștiul nu pare să fie deloc un loc fericit pentru locuitorii săi. Cu un scor de 71,8 puncte, Capitala se clasează pe locul 13. Agitația, poluarea și costurile ridicate ale vieții sunt factorii care influențează cel mai mult percepția locuitorilor.

Pe poziții mai bune se află orașe precum Sfântu Gheorghe, Alba Iulia, Craiova, Pitești sau Botoșani, cu scoruri între 75 și 76 de puncte.

Marea surpriză vine însă din estul țării. Iași conduce clasamentul. Cu un scor de 76,9, acest oraș pare să fi depășit așteptările și să fi câștigat încrederea oamenilor. Pe podium se mai află Miercurea Ciuc și Botoșani, care completează topul orașelor unde românii spun că trăiesc bine și sunt mulțumiți de viața lor.

Toamna scumpirilor ustură la buzunare! Românii au renunţat la borcanele de zacuscă şi cele de murături

Un oraș turistic din România renunță la artificiile de Revelion 2026. Primarul și-a motivat decizia radicală

Tags:
Iți recomandăm
Emoții mari pentru Armin Nicoară! A trecut printr-o sperietură de zile mari, înainte de nuntă: „Era să pice elicopterul”
Știri
Emoții mari pentru Armin Nicoară! A trecut printr-o sperietură de zile mari, înainte de nuntă: „Era să pice…
Test de inteligență | În această imagine s-a strecurat o mare greșeală! Găsiți-o în maximum 6 secunde!
Știri
Test de inteligență | În această imagine s-a strecurat o mare greșeală! Găsiți-o în maximum 6 secunde!
Coreea de Nord anunță testarea unor rachete de croazieră
Mediafax
Coreea de Nord anunță testarea unor rachete de croazieră
Producător muzical din București, ținta unui atac sângeros orchestrat de un manelist viral pe internet. Imagini exclusive cu bătaia
Gandul.ro
Producător muzical din București, ținta unui atac sângeros orchestrat de un manelist viral...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
„Ruşii îşi omoară propriii soldaţi”. Cum acționează călăii din armata lui Putin
Adevarul
„Ruşii îşi omoară propriii soldaţi”. Cum acționează călăii din armata lui Putin
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam...
Istoricii spun că atenția lui Putin asupra Ucrainei atinge nivelul obsesiei / O nouă evaluare a serviciilor de informaţii din SUA: Putin nu e dispus să cedeze
Mediafax
Istoricii spun că atenția lui Putin asupra Ucrainei atinge nivelul obsesiei / O...
Parteneri
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu o zi în urmă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Digi 24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a...
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de iarnă/vară
Digi24
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de...
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la sfârșitul acestei săptămâni
go4it.ro
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la...
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Producător muzical din București, ținta unui atac sângeros orchestrat de un manelist viral pe internet. Imagini exclusive cu bătaia
Gandul.ro
Producător muzical din București, ținta unui atac sângeros orchestrat de un manelist viral pe internet....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Emoții mari pentru Armin Nicoară! A trecut printr-o sperietură de zile mari, înainte de nuntă: „Era ...
Emoții mari pentru Armin Nicoară! A trecut printr-o sperietură de zile mari, înainte de nuntă: „Era să pice elicopterul”
Test de inteligență | În această imagine s-a strecurat o mare greșeală! Găsiți-o în maximum ...
Test de inteligență | În această imagine s-a strecurat o mare greșeală! Găsiți-o în maximum 6 secunde!
Îi mai ții minte pe Radu Coșarcă și Monica Nicolici? Cum arată acum foștii prezentatori ai Observatorului ...
Îi mai ții minte pe Radu Coșarcă și Monica Nicolici? Cum arată acum foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1, din anii 2000
BANC | Bulă și domnișoara superbă
BANC | Bulă și domnișoara superbă
Motivul REAL pentru care Marilu Dobrescu a dispărut din mediul online: „Pot să arăt pe hârtie”
Motivul REAL pentru care Marilu Dobrescu a dispărut din mediul online: „Pot să arăt pe hârtie”
Tensiune mare la restaurant, mon cher! De la ce s-or fi luat milionara Marisa Paloma și soțu’?
Tensiune mare la restaurant, mon cher! De la ce s-or fi luat milionara Marisa Paloma și soțu’?
Vezi toate știrile
×