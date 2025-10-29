TOP 20 – Orașele din România cu cei mai (ne)fericiți locuitori. Pe ce loc este București + surpriza de pe primul loc

O analiză recentă scoate la iveală un clasament surprinzător despre nivelul de fericire al românilor din marile orașe. Datele arată unde trăiesc cei mai nefericiți locuitori din țară, dar și care este orașul în care oamenii se declară cei mai mulțumiți de viața lor.

Analiza, realizată de platforma storia.ro, prin indexul T.R.A.I., s-a bazat pe peste 107.000 de răspunsuri oferite de români din toate regiunile țării. Studiul măsoară gradul de satisfacție al locuitorilor pe o scară de la 0 la 100, având în vedere mai mulți factori precum: calitatea vieții, siguranța, infrastructura, costul locuințelor, accesul la servicii și nivelul de satisfacție generală față de orașul în care trăiesc.

TOP 20 – Orașele din România cu cei mai (ne)fericiți locuitori

Unii români sunt mai nefericiți ca alții, iar orașul în care locuiesc influențează acest aspect. Surprinzător sau nu, Ploiești ocupă primul loc în topul orașelor din România cu cei mai nefericiți locuitori. Cu un scor de doar 63,6 puncte din 100, se pare că ploieștenii nu o duc prea bine, iar orașul a adunat cele mai puține puncte în ceea ce privește gradul de mulțumire al locuitorilor.

După Ploiești, urmează Alexandria cu un scor de doar 65,1 și Călărași cu un scor de 65,7. Și în aceste orașe locuitorii par să aibă tot mai multe nemulțumiri legate de condițiile de trai. Lipsa infrastructurii, traficul și oportunitățile reduse de dezvoltare par să fie principalele motive ale nefericirii.

Tot pe primele locuri cu cei mai nefericiți oameni se situează și orașele Tulcea, Deva și Reșița, cu scoruri între 65 și 68 de puncte. Chiar dacă unele dintre aceste orașe au evoluat vizibil în ultimii ani, percepția locuitorilor rămâne una negativă.

Pe ce loc este București

Deși este capitala țării și oferă cele mai multe locuri de muncă și evenimente, Bucureștiul nu pare să fie deloc un loc fericit pentru locuitorii săi. Cu un scor de 71,8 puncte, Capitala se clasează pe locul 13. Agitația, poluarea și costurile ridicate ale vieții sunt factorii care influențează cel mai mult percepția locuitorilor.

Pe poziții mai bune se află orașe precum Sfântu Gheorghe, Alba Iulia, Craiova, Pitești sau Botoșani, cu scoruri între 75 și 76 de puncte.

Marea surpriză vine însă din estul țării. Iași conduce clasamentul. Cu un scor de 76,9, acest oraș pare să fi depășit așteptările și să fi câștigat încrederea oamenilor. Pe podium se mai află Miercurea Ciuc și Botoșani, care completează topul orașelor unde românii spun că trăiesc bine și sunt mulțumiți de viața lor.

