O femeie din București s-a accidentat grav la metrou și a dat compania în judecată. Ce despăgubire URIAȘĂ a primit de la Metrorex

De: Andreea Stăncescu 28/10/2025 | 17:08
Sursa foto: Shutterstock

O simplă călătorie cu metroul s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie din București. După ce a căzut în timp ce aștepta metroul, în urmă cu câțiva ani, s-a hotărât să dea compania în judecată. În urma procesului, ea a reușit să obțină în instanță despăgubiri de mii de euro de la Metrorex, compania care administrează transportul subteran. 

O femeie din București va primi despăgubiri în valoare de 23.000 de euro din partea Metrorex, după ce a suferit un accident pe peronul stației de metrou Universitate. Incidentul s-a petrecut în anul 2018, când aceasta s-a împiedicat de o plăcuță metalică ridicată și nesemnalizată, aflată pe platformă. Căzătura i-a provocat răni serioase la genunchiul și la brațul drept, fiind nevoită să urmeze 45 de zile de tratament medical și recuperare.

Expertiza medicală a arătat că, chiar și după un an, femeia continua să acuze dureri la braț, semn că accidentul i-a afectat semnificativ starea de sănătate. În 2021, aceasta a decis să dea în judecată compania Metrorex, acuzând neglijență și lipsă de întreținere a spațiilor publice.

Sursa foto: Shutterstock

Despăgubiri de mii de euro pentru femeia din București

După aproape patru ani de proces, instanța a dat verdictul final. Metrorex trebuie să o despăgubească pentru suferințele fizice și morale cauzate. Suma acordată reprezintă daune morale în valoare de 23.000 de euro, iar cazul a devenit un exemplu despre cât de important este ca instituțiile publice să respecte măsurile de siguranță. Avocații atrag atenția că, în situații similare, victimele pot solicita despăgubiri, însă este esențial să fie adunate probe clare, precum fotografii, filmări, declarații ale martorilor și documente medico-legale care să demonstreze legătura dintre accident și consecințele acestuia.

