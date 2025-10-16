Ce se întâmplă cu polițele RCA. Vor fi sau nu obligați șoferii să se ducă la service-uri impuse?

Modificările controversate legate de plata daunelor RCA blocate au fost scoase din proiectul de lege. Șoferii ar urma să decidă singuri unde să își ducă mașina la reparații în cazul unui accident. Iată despre ce este vorba!

Modificările aduse legii RCA a provocat revoltă și scandal în Parlament. Un amendament propuse recent de Autoritatea de Supraveghere Fiscală (ASF) le-ar fi permis păgubiților și asiguratorilor să stabilească valoarea maximă a daunelor auto – în urma unui accident rutier – fără ca service-urile să mai aibă vreun cuvânt de spus.

Ce prevede noul proiect de lege RCA

Una dintre principalele modificări propusă pentru legea RCA prevede ca șoferii să decidă singuri unde se duc să își repare mașina, iar service-urile vor trimite nota de plată la asiguratori. Această mișcare a stârnit un val de revoltă în rândul asiguratorilor care susțin că – în unele cazuri- facturile vor fi ”umflate”, ceea ce îi va obliga să mărească prețurile RCA.

Autoritatea de Supraveghere Fiscală (ASF) susține că prin acest mecanism s-ar reduce costurile exagerate ale reparațiilor, ceea ce ar duce la scăderea prețurilor polițelor RCA. După ridicarea plafonării polițelor RCA prețurile polițelor au crescut și cu 15%, potrivit datelor de la ASF

”Atunci când vorbim despre o despăgubire, ea se stabilește împreună cu asiguratorul nu cu service-ul. În partea a doua, cu suma pe care o are garantată la plată, păgubitul își alege service-ul la care să repare mașina. Poate fi orice service. Este adevărat că pot apărea situaţii în care valoarea propusă să nu corespundă interesului beneficiarului de despăgubire. Nu poţi să te duci să repari un Trabant la un service Ferrari. Dacă alegi acest lucru, diferenţa o plăteşti tu. Totul trebuie să se întâmple în nişte condiţii de normalitate”, a spus Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF.

Reprezentanții sevice-urilor au contestat vehement noile modificări. În cele din urmă, propunerea susținută de ASF a fost retrasă: ”Dacă păgubitul alege să repare mașina la un service, o să vedeți că acei bani ajung în economia reală și se plătesc taxe la ei. În situația în care va ajuge direct la asigurator, asiguratorul îi plătește o regie proprie, iar ăia nu mai ajung în economia reală”, a declarat Dan Barbu, reprezdentant al service-urilor auto, pentru observatornews.ro.

