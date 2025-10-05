Pagube de sute de mii de euro după furtuna din Capitală: zeci de mașini distruse! Ce trebuie să faci, ca să fii despăgubit

În ultimele două zile, Capitala a fost sub cod portocaliu de precipitații abundente și vânt. Ei bine, vremea capricioasă a făcut ravagii, iar acum se face bilanțul pagubelor. În București, din cauza furtunilor și a copacilor căzuți, aproape 200 de autoturisme au fost distruse. Vestea bună este însă că proprietarii pot primi despăgubiri. Ce trebui să facă șoferii ca să fie despăgubiți?

Vremea s-a schimbat radical, iar toamna și-a intrat în drepturi. În ultimele zile, temperaturile au scăzut simțitor, iar ploile și furtunile au făcut ravagii în mai multe zone din țară. Și în București vremea rea a făcut pagube, iar numeroase autoturisme au fost distruse.

Zeci de mașini distruse după furtuna din Capitală

După două zile de cod portocaliu, situația din Capitală nu este una prea roz. 163 de autoturisme au fost distruse din cauza furtunilor. Vântul puternic a făcut ca numeroși copaci să cadă, iar străzile din București s-au transformat într-un real pericol.

Unii șoferi au fost mai norocoși și au scăpat ca prin minune. De exemplu, un șofer spune că a trăit momente de groază atunci când un copac a căzut chiar în fața mașinii sale.

„Mergeam pe stradă și a căzut copacul în fața mea. E dezastruos! Mergi pe stradă și cad pomii pe tine”, a povestit revoltat șoferul, potrvit observatornews.ro.

Alții însă nu au fost la fel de norocoși. Pe Șoseaua Luică, un alt copac s-a prăbușit peste un autoturism aflat în mers. În mașină se aflau două persoane care au scăpat nevătămate, însă pagubele materiale sunt serioase.

Așa cum spuneam, în urma furtunilor puternice, 163 de mașini au fost distruse în Capitală. Pentru cei care locuiesc în Sectorul 2 și au înregistrat pagube există vești bune. Primăria promite să suporte reparațiile, dacă proprietarii depun cererea în 72 de ore și mașinile sunt evaluate de un service autorizat.

„Acest incident trebuie raportat către poliția locală, poliția națională sau ISU. Dacă au căzut pomi, dacă au căzut crengi, au deteriorat mașina, poate chiar și acoperișul casei. Se face o evaluare de către un service autorizat, se face o reparație de către un service autorizat și Primăria Sectorului 2 oferă o despăgubire”, anunță primarul Rareș Hopincă.

Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că despăgubirile nu se aplică în orice situație. În cazul în care mașina era parcată neregulamentar sau șoferul are o parte din vină, costurile de reparație vor fi suportate din buzunarul propriu.

„Dacă nu am asigurare CASCO, atunci trebuie să merg să verific exact cine este administratorul drumului respectiv și dacă se face vinovat. Putem atrage răspunderea administratorului drumului respectiv cu condiția să demonstrăm că a existat o neglijență, că arborele respectiv nu a fost toaletat, era deja putrezit și nu s-au luat măsuri”, spune Marius Constantinescu, senior broker de asigurări.

Dacă în Sectorul 2 primăria suportă reparațiile, cei care locuiesc în zone diferite nu sunt la fel de norocoși, iar situația lor este mai dificilă, mai ales dacă nu au CASCO. Cei care se află într-o astfel de situație pot duce problema în instanță, însă în acest caz trebuie să aștepte mult timp despăgubirile, căci astfel de procese pot dura foarte mult.

România, lovită de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025

Capitala, lovită de ciclon! E cod roșu de potop în Oltenia