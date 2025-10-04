Acasă » Știri » România, lovită de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025

România, lovită de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025

04/10/2025
sursă foto: Pixabay

Vremea rea continuă să facă ravagii în România! După o săptămână cu ploi torențiale și temperaturi de iarnă, un nou ciclon mediteranean va pătrunde în țara noastră. Temperaturile rămân scăzute și nu scăpăm de ploi. 

În ultima săptămână, românii s-au confruntat cu un val de vreme sprigă. Sub influența unui ciclon mediteranean, toată țara a fost sub atenționare de vreme rea, de ploi puternice, vijelii, ninsori și temperaturi sub media normală a perioadei. Ciclonul mediteranean a adus vreme severă nu doar în România, ci și în Grecia, Bulgaria, Bosnia și Serbia.

România nu scapă de ploi și temperaturi de iarnă

După ce în aceste zile a plouat și de peste 5 ori mai mult decât media lunii octombrie, vremea rea a adus cantități record de precipitații, valori care au depășit 15/mp în mai puțin de 24 de ore. Ciclonul format în Marea Mediterană a adus temperaturi de iarnă și a măturat la propriu jumătate din țară.

„Sunt mai multe țări afectate – Bulgaria, Grecia. Într-o săptămână temperaturile au scăzut foarte mult. De la 30 de grade au ajuns chiar mai jos de 10 grade. Toată partea aceasta de sud-est a Europei, de fapt și partea centrală, a intrat sub influența acestei mase de aer rece, ceea ce înseamnă temperaturi cu 8-15 grade mai scăzute decât ar fi normal.

În mod concret înseamnă temperaturi care au coborât frecvent sub 10 grade, care au fost asociate cu intensificări ale vântului”, a explicat, în direct la Digi24, meteorologul Gabriela Băncilă.

Veștile pentru acest weekend nu sunt tocmai îmbucurătoare. Deși inițial meteorologii au anunțat că vremea se va încălzi la finalul acestei săptămâni, experții meteo au emis o nouă avertizare de vreme rea. Începând de duminică, 5 octombrie 2025, un nou ciclon mediteranean va pătrunde deasupra României.

Începând de duminică noapte, ciclonul mediteranean va pătrunde în România din partea de S-V a țării și va traversa România până miercuri. Începând de luni, temperaturile vor rămâne la fel de scăzute, cerul va fi noros și va ploua pe arii extinse. Abia de joi, 8 octombrie, meteorologii spun că sunt șanse ca vremea să se mai încălzească, iar spre sfârșitul săptămânii ar putea să se arate și soarele.

