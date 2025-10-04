Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, în București. Prognoza meteorologilor EaseWeather pentru această iarnă

Toamna și-a intrat complet în drepturi, iar ultimele zile au adus vânt puternic și ploi torențiale în mai multe zone din țară. Ținând cont de răcirea bruscă a vremii, mulți oameni sunt deja cu gândul la iarnă și vor să știe când va apărea zăpada. Meteorologii EaseWeather au anunțat câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, în București. Află, în articol, toate detaliile!

Deși calendarul arată clar că este abia a doua lună de toamnă, natura are alte planuri. Finalul de septembrie 2025 a venit cu temperaturi de ianuarie și cu un tablou alb în mai multe zone din țară. Așadar, bucureștenii vor să știe când se vor bucura și ei de prima zăpadă.

Când va ninge în decembrie, ianuarie și februarie, în București, potrivit EaseWeather

Încă de la finalul lunii septembrie, au apărut primii fulgi de nea la Suceava, Gura Haitii – Șaru Dornei, dar și la Parâng – Șureanu, conform Meteoplus. De asemenea, Harghita, la Mădăraș, localnicii s-au trezit cu acoperișurile și curțile acoperite de un strat alb ca de poveste.

Ei bine, bucureștenii nu au parte de același „noroc” în curând. Meteorologii EaseWeather au actualizat prognoza meteo pentru perioada următoare, iar în luna decembrie nu va ninge deloc în Capitală.

Potrivit specialiștilor EaseWeather, în Capitală, primii fulgi de nea vor apărea abia în a doua săptămână a lunii ianuarie, însă ninsorile nu se vor extinde pe o perioadă lungă. Mai exact, doar două zile cu zăpadă sunt așteptate.

Meteorologii au anunțat că va ninge pe 11 și 27 ianuarie. Începutul lunii aduce temperaturi maxime de 10 – 11 grade Celsius, iar soarele își va face și el apariția. Mai spre final, valorile termice vor scădea până la 5 – 7 grade Celsius.

După cele două zile din ianuarie, bucureștenii vor mai avea parte de zăpadă abia în luna februarie. Prognoza meteo actualizată de Easeweather arată că va ninge în data de 12 februarie 2026, iar finalul lunii aduce ploi.

Și în luna februarie vor fi câteva zile cu soare. Temperaturile maxime vor fi de 7 – 12 grade Celsius, mai ales în prima parte a lunii. Ziua de 26 februarie este o adevărată surpriză, termometrul arătând 14 grade Celsius.

Citește și: Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în octombrie 2025. Prognoza meteorologilor Accuweather