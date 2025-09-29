IARNĂ în România! Lista localităților în care ninge ca în mijlocul lui ianuarie

Deși calendarul spune clar că abia am intrat în toamnă, natura are alte planuri. Finalul de septembrie 2025 a venit cu temperaturi de ianuarie și cu un tablou alb în mai multe zone din țară. Prima ninsoare serioasă a pus deja stăpânire pe munți, iar oamenii s-au grăbit să surprindă momentul în imagini care au împânzit rețelele sociale.

Munții Șureanu din județul Alba au fost primii acoperiți de zăpadă, iar stratul depus a ajuns deja la câțiva centimetri. Meteorologii avertizează că precipitațiile sub formă de ninsoare vor continua, iar frigul se menține în următoarele zile.

IARNĂ în România

Imagini spectaculoase au fost surprinse astăzi, 29 septembrie 2025, la Suceava, Gura Haitii – Șaru Dornei, dar și la Parâng – Șureanu, conform Meteoplus. În Harghita, la Mădăraș, localnicii s-au trezit cu acoperișurile și curțile acoperite de un strat alb ca de poveste.

Luni dimineață, iarna s-a instalat și la peste 2.000 de metri altitudine, în Munții Șureanu și la Bâlea Lac (Munții Făgăraș). Pe Transalpina (DN 67C), între Rânca și Obârșia Lotrului, și pe Transfăgărășan (DN 7C), drumarii au scos utilajele și materialele antiderapante pentru a păstra drumurile deschise și sigure.

Accesul pe Transalpina rămâne permis între orele 09:00 și 21:00, însă condițiile meteo pot aduce restricții de circulație oricând. În același timp, DRDP Craiova avertizează șoferii să circule doar cu mașini echipate corespunzător pentru iarnă, iar monitorizarea drumurilor continuă non-stop.

La Bâlea Lac, accesul este posibil fie pe Transfăgărășan, fie cu telecabina. Pentru a preveni accidentele, drumarii au împrăștiat deja material antiderapant.

„În zona Bâlea Lac peisajul s-a albit în această dimineață în urma ninsorii. Cu toate că deocamdată zăpada depusă nu prezintă probele, colegii noștri din cadrul Districtului Bâlea vor intervenii în cursul zilei cu utilajele dotate cu lamă și vor răspândi și materiale antiderapante, mai ales că în zilele următoare ne așteptăm ca situația să se înrăutățească! În același timp, îi rugăm pe șoferi să circule cu prudență și să adapteze stilul de condus la condițiile de drum!”, a transmis DRDP Brașov, pe Facebook.

