Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather

26/09/2025 | 07:52
Prima lună de toamnă a fost atipică, cu valori ce au depășit constant normalul perioadei. În București, termometrele au arătat chiar și 28-29 de grade Celsius în mai multe zile de la mijlocul și finalul lui septembrie. Atmosfera a fost dominată de cer senin și de mult soare, astfel încât mulți bucureșteni au resimțit o prelungire a verii, chiar dacă calendarul indica începutul toamnei.

Această perioadă a adus un contrast puternic între ceea ce ar fi trebuit să fie o toamnă blândă, cu temperaturi medii de 18-20 de grade, și realitatea din Capitală, unde valorile s-au apropiat mai mult de cele estivale. Numeroase zile au oferit condiții perfecte pentru activități în aer liber, iar nopțile au rămas calde, rareori coborând sub 15 grade.

Pe ce dată scad temperaturile sub o grade Celsius în București

Conform calendarului meteo, prima dată când temperaturile minime vor coborî sub pragul de 0 grade Celsius este 7 noiembrie 2025, când se anunță o maximă de 9°C și o minimă de -2°C. Această zi marchează începutul unei schimbări climatice semnificative după o toamnă târzie mult mai caldă decât normalul perioadei.

Pe 7 noiembrie 2025, prognoza indică o maximă de doar 9°C și o minimă de -2°C, semn că nopțile reci își fac apariția și în Capitală. Aceasta este prima dată în toamna lui 2025 când Bucureștiul înregistrează valori negative, confirmând începutul tranziției către iarnă.

Schimbarea este semnificativă, având în vedere că până atunci temperaturile de noapte se menținuseră constant peste 7-8°C. Astfel, trecerea bruscă de la valori blânde la temperaturi negative marchează un punct de cotitură în evoluția vremii.

După această primă răcire, temperaturile rămân moderate pentru câteva zile, oscilând între 9 și 15°C pe timp de zi și între 3 și 6°C pe timp de noapte. Între 11 și 15 noiembrie, maximele cresc chiar până la 14-15°C, semn că vremea mai are scurte reveniri la valori plăcute.

În a doua parte a lunii însă, răcirea se accentuează. Din 20 noiembrie, minimele coboară din nou spre 0°C și chiar -3°C, iar maximele se stabilizează între 5 și 12°C. În intervalul 23 – 27 noiembrie, temperaturile ajung la cele mai scăzute valori din luna respectivă: doar 5-6°C ziua și -3 până la -4°C noaptea.

