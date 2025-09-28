Acasă » Exclusiv » Victor Slav şi-a negociat revenirea la ProTV, dar a fost refuzat! Rămas fără contract s-a întors la Antena 1 şi e pregătit de show! SURPRIZĂ totală: o altă vedetă i s-a alăturat

Victor Slav şi-a negociat revenirea la ProTV, dar a fost refuzat! Rămas fără contract s-a întors la Antena 1 şi e pregătit de show! SURPRIZĂ totală: o altă vedetă i s-a alăturat

De: Ana Maria Pasat 28/09/2025 | 23:40
Pro TV, trustul la care s-a consacrat, e deja istorie pentru Victor Slav. Fostul prezentator de la Meteo a filmat, recent, pentru un cunoscut show TV, de la un post concurent. Semn că prestația sa de la Asia Express a fost bine văzută, ceea ce i-a adus un nou contract TV. Despre ce emisiune e vorba, dar și cu ce trust a semnat Victor Slav aflați în următoarele rânduri. Vă mai dezvăluim, de asemenea, că și o altă vedetă foarte cunoscută, s-a „duelat” cu acesta în show-ul cu pricina.

Continuă migrația vedetelor de la un trust la altul, în speță de la Pro TV la Antena 1, sau invers. Victor Slav completează această listă, după ce el a filmat recent pentru un cunoscut show TV.

Victor Slav a devenit om de bază la Antenă (Foto: Instagram)

Victor Slav și Iulia Albu, sub „comanda” lui Nea Mărin

O dovadă în plus că prestația sa de la Asia Express a fost apreciată, o constituie și faptul că fostul prezentator de la Meteo, de la Pro TV, și-a prelungit contractul cu trustul Intact. El a acceptat provocarea de a-i îndeplini sarcinile lui Nea Mărin, în emisiunea cu același nume, ce va fi însă difuzată abia peste câteva luni bune.

De asemenea, o altă vedetă cunoscută se va afla pentru prima oară la acest show. E vorba de Iulia Albu, și ea aflată în prezent sub contract cu Antena.

„Iulia și Victor au filmat zilele trecute pentru Nea Mărin. Și ei se numără printre vedetele trustului, avute în vedere și pentru proiectele viitoare”, a dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN.RO o sursă din interior.

A fost în negocieri și cu Pro TV

Înainte de a ajunge în curtea trustului Intact, Victor Slav și-a negociat revenirea la Pro TV, dar fără success. Părțile nu au ajuns la un acord, astfel că el a rămas liber de contract. Antena a intrat „pe fir”, iar fostul soț al Biancăi Drăgușanu s-a întors astfel în lumina reflectoarelor.

După ce și-a făcut debutul la Pro TV, la rubrica Meteo, Victor Slav a participat și la show-ul ce rupea la acea vreme toate audiențele, în speță „Dansez pentru tine”. Aici, el a cunoscut-o mai bine pe Bianca Drăgușanu. Între cei doi a început o idilă, s-au căsătorit apoi și au o fetiță împreună. În prezent, fiecare  este implicat într-o altă relație, de durată. Bianca e cu Gabi Bădălău, iar Victor cu Selina.

În ceea ce o privește pe Iulia Albu, aceasta are ceva vechime la Antena 1. A participat la America Express și a făcut parte din juriul emisiunii-concurs „Splash! Vedete la apă”, scoasă însă din grila de programe.

×