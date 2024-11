Regula strictă pe care Victor Slav i-a impus-o fiicei sale. Ce nu are voie să facă Sofia atunci când stă cu tatăl ei

Victor Slav nu se uită la bani atunci când vine vorba de dorințele fiicei sale. Chiar dacă este un tată destul de îngăduitor, fostul concurent de la Asia Express i-a impus o regulă strictă Sofiei. De ce trebuie să țină cont fetița atunci când se află la tatăl ei? Ce relație are fostul prezentator TV cu fiica lui și a Biancăi Drăgușanu?

Victor Slav a recunoscut că este „manipulat” de dorințele fiicei sale. Fostul concurent de la Asia Express este permisiv cu Sofia și încearcă să îi facă toate poftele, dar totodată își dorește să îi insufle valori precum empatia și generozitatea. Fiica Biancăi Drăgușanu are multe jucării, iar tatăl ei a convins-o să doneze din ele altor copii. A fost de acord, dar apoi a vrut să își cumpere altele.

„Mă manipulează. Vrea multe jucării. Încerc să-i explic că avem foarte multe jucării și că nu avem ce să facem cu ele. Îi spun: „Vezi că nu ai cum să te joci cu toate. Ce facem cu ele? Hai să le dăm și copiilor care nu au’. Vreau să fie responsabilă cu lucrurile astea. Dar e foarte șmecheră. S-a gândit în felul următor: „Ok, pe astea le dăm, că suntem copii buni și dăm celor care nu au. Acum avem mai puține, deci putem să mai luăm’. Am făcut o faptă bună, am dat, hai să mai luăm”, a povestit Victor Slav în podcastul lui Giani Kiriță.

Sofia are 8 ani și se bucură de o copilărie fericită. Victor Slav și Bianca Drăgușanu au trăit o frumoasă poveste de dragoste, dar au ales să se separe după câțiva ani de relație. Cu toate acestea, cei doi reușesc să își împartă angajamentele de părinți în așa fel încât fiica lor trăiește într-un mediu armonios.

Sofia locuiește alături de mama ei, Bianca Drăgușanu, după despărțirea părinților ei. Cei doi au rămas în relații bune după separare, totul de dragul fetiței pe care o au împreună, așa că își împart timpul pentru ca micuța să nu simtă lipsa niciunuia dintre ei. Chiar dacă nu mai sunt o familie unită, vedeta și fostul concurent de la Asia Express se implică la fel mult în creșterea și educația micuței.

Un alt aspect important atunci când vine vorba de educația Sofiei este timpul pe care îl petrece în fața telefonului. Victor Slav a decis să pună reguli stricte, așa că îi permite fiicei sale să folosească dispozitivul mobil decât în weekend atunci când este la el.

„Da, din păcate este o problemă gravă în zilele noastre. Și, da, are telefon. E mai problematic la mine. Dacă nu stă cu mine, încerc eu pe cât posibil… are telefon, s-a pus acum o regulă – nu are telefonul decât în weekend. Când a fost în vacanță, l-a avut la discreție, dar acum, pentru că a început școala, doar în weekend și cumva controlat. Voiam să pun o aplicație care arată cum închide telefonul, deschide, vezi unde a intrat, vezi tot. La asta lucrez acum”, a mai spus Victor Slav.