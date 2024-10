Victor Slav, dezvăluiri despre relația cu Selina! Cum s-au cunoscut foștii concurenți de la Asia Express

Victor Slav și Selina trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, însă de puține ori au vorbit despre relația. Recent, fostul concurent de la Asia Express a decis să facă o serie de dezvăluiri neștiute în ceea ce privește acest subiect. Printre altele, el a povestit și cum a cunoscut-o pe iubita sa.

Victor Slav este într-o relație cu Selina de peste trei ani. Deși în trecut au întâmpinat mai multe certuri și despărțiri, au depășit toate dificultățile prin care au trecut. Acum, lucrurile merg excelent între ei, iar unele schimbări s-au produs după participarea la Asia Express.

Victor Slav a făcut dezvăluiri despre relația cu Selina. Fostul concurent de la Asia Express a mărturisit că a cunoscut-o pe iubita sa la cafeneaua unui prieten comun. Destinul i-a adus împreună, după ce Selina s-a așezat chiar la masa de lângă el.

În acel moment, cei doi nu au interacționat, dar s-au reîntâlnit în același loc, o lună mai târziu. Așa a început povestea de dragoste dintre Victor Slav și iubita sa, iar acum fanii se întreabă dacă vor face marele pas.

Selina și Victor Slav au întâmpinat o mulțime de provocări la Asia Express, însă experiența trăită pe Drumul Zeilor le-a întărit relația. La un moment dat, iubita fostului prezentator de meteo a oferit mai multe detalii despre cuplul lor. Printre altele, ea a vorbit și despre felul în care i-a schimbat emisiunea de la Antena 1.

„Nu există la noi jigniri, înjurături, vorbe urâte. Normal că ne certăm, suntem oameni, avem discuții, cred că ar fi chiar aiurea să nu avem, dar nu, nu a existat niciodată lipsa de respect la noi. A întărit relația. Îți dai seama că în confortul tău, în rutina ta, nu ești pus în situații atât de dificile și sub această presiune (…) Ne-am dat seama că în orice situație am fi, facem față cu brio (…) Mi-am dus stima de sine la un alt nivel, pentru că nu mă credeam în stare să fac foarte multe chestii și le-am făcut și uite că am trecut peste și că am reacționat ok”, a spus Selina în cadrul podcastului Fără frică.