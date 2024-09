Din ce a ajuns să trăiască Victor Slav, după ce s-a retras din televiziune. Ce face pentru bani concurentul Asia Express 2024

Victor Slav a pierdut mai mulți bani decât s-ar fi așteptat de-a lungul timpului. Fostul „Vultur” a avut, de asemenea, o afacere cu Anda Adam, o florărie. Chiar dacă afacerea a mers bine o vreme, el a decis să o extindă, însă această decizie nu s-a dovedit a fi una inspirată. Mărturisește că nu ar fi trebuit să încerce să extindă business-ul, ceea ce l-a forțat în cele din urmă să închidă florăria.

„De-a lungul vieții, am pierdut mulți bani, nu numai în investiții, ci în general. Probabil că o să mai pierd, dar eu sunt liniștit că am încercat să fac ceea ce am dorit. Unele au mers, altele, nu. A fost un business care a mers bine, dar am luat o decizie care nu trebuia luată, nu trebuia să deschid al treilea punct de lucru. Ideea de a ne dezvolta nu trebuia implementată în acel moment, dar din greșeli înveți”, a mai dezvăluit fostul soț al Biancăi, conform Viva.

În prezent, Victor Slav își câștigă traiul din contractele de imagine. Deși nu are proiecte televizate în acest moment, reușește să obțină sume considerabile.

